Luis Ruiz 'Colica', el vecino de Cómpeta que ha soplado cien velas «en plena forma porque no habla de política ni de fútbol»

Aunque la esperanza de vida ha crecido considerablemente en las últimas décadas, todavía sigue siendo muy infrecuente alcanzar el siglo de vida en Málaga. De ... hecho, con la pandemia del Covid-19, la longevidad de los españoles cayó en picado, por debajo de los 80 años. Tras ese paréntesis de unos ejercicios, se están recuperando progresivamente las cifras medias de longevidad, situándose de nuevo en los 85,2 años, de media, para ellas, y los 79,7 para ellos en Andalucía, según los últimos datos del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social.

Por tanto, casos como el de Luis Ruiz Ruiz, conocido como 'El Colica', un vecino de Cómpeta, no son nada habituales y merecen su espacio en los medios de comunicación y en las redes sociales. Este residente ha tenido dos hijos, que le han dado cinco nietos y estos, a su vez, de momento, dos bisnietos. Ruiz cumple un siglo de vida tras haber trabajado desde muy joven en la agricultura. ¿Su secreto para estar «en plena forma»? «No habla de política ni de fútbol», han explicado desde el Consistorio competeño en un comunicado en sus redes sociales, que suma ya más de medio millar de interacciones.

«Llegar a los 100 años es un privilegio que muy pocos alcanzan y usted lo hace con dignidad y el respeto»

Desde el Consistorio de la localidad axárquica felicitaron a última hora de este pasado domingo a Luis Ruiz Ruiz, ya que «no solo celebramos un cumpleaños sino que celebramos un siglo de vida dedicado al esfuerzo, al trabajo honesto y al amor por la tierra». «Llegar a los 100 años es un privilegio que muy pocos alcanzan y usted lo hace con dignidad y el respeto que solo los buenos hombres merecen», han apuntado desde el equipo de gobierno de Por Mi Pueblo (PMP), con mayoría absoluta. La alcaldesa, Rosaluz Fernández, ha felicitado a Ruiz y se ha fotografiado con él en unas imágenes que acompañan la publicación del Ayuntamiento. La regidora le hizo entrega de un diploma de reconocimiento a su longevidad y a su centenario cumpleaños.

Luis Ruiz 'El Colica' nació en el mismo sitio donde este domingo celebró su cumpleaños, en la céntrica calle Parras, un día de San Lorenzo. Hijo de Frasquito Colica y de Carmen, es el único de los seis hermanos que queda vivo. Se crió en la zona del Barranco de la Casilla hasta los 12 años y despues, en la época de la Guerra Civil, se fue a la 'cortijada' donde estuvo hasta que se casó. «Se casó muy mayor para su época pero fue un noviazgo fugaz», han apuntado desde el Consistorio.

Boda

Ruiz conoció a su mujer el día de San Luis del año 1962 y para la feria del 63 ya estaban casados y para septiembre del 64 tuvieron a su primera hija. 'El Colica' ha formado, junto a su mujer, «una familia maravillosa» con los mencionados dos hijos, cinco nietos y, de momento dos, bisnietos, «la más pequeña de todos Sofía, que sólo tiene un mes». «Conoce los secretos de la tierra y de la agricultura y da consejos a todo el que se para a visitarlo», han asegurado desde el Ayuntamiento competeño.

Cuando se casó se fue al cortijo de Las Esparragueras. Su vida giró en torno al campo y «ese noble trabajo» le ha dejado una profunda huella. Allí vivió hasta que en el 2022 se vino a la avenida de la Constitución, encima de la parada del autobús, «donde siempre que pases verás su puerta abierta», han puntualizado desde el Consistorio de Cómpeta en el mencionado comunicado en las redes sociales.

Ruiz ha vivido «intensamente, ha visto guerras que partieron la historia en dos y cambios políticos»

Luis es «amigo de sus amigos y buen orador, ya pueda ser con niños, jóvenes, mayores, incluso extranjeros, él por echar un rato de conversación habla con cualquiera, ahora eso sí, nunca lo escucharás hablar ni de política ni de futbol, quizás ése sea el secreto para una vida tan longeva». «Nunca le ha pesado trabajar ni madrugar y, como todos los Colicas, es un buen amante de los animales», han puntualizado.

Luis Ruiz ha vivido «intensamente, ha visto guerras que partieron la historia en dos, cambios políticos que transformaron países enteros, revoluciones culturales que rompieron barreras y avances médicos y tecnológicos que antes parecían de ciencia ficción, ha visto lo mejor y lo peor de la humanidad y ha aprendido que, aunque el mundo cambie sin parar, los valores como el amor, la familia y la amistad son los que tenemos que seguir». Así que, por todo esto y mucho más, «hoy todos te queremos felicitar. Feliz 100 cumpleaños Luis Colica», han finalizado desde el Consistorio.