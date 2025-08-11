Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Ruiz 'Colica', junto a la alcaldesa de Cómpeta. SUR

Luis Ruiz 'Colica', el vecino de Cómpeta que ha soplado cien velas «en plena forma porque no habla de política ni de fútbol»

Este residente de la localidad axárquica, con dos hijos, cinco nietos y dos bisnietos, cumple un siglo de vida tras haber trabajado en la agricultura

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:30

Aunque la esperanza de vida ha crecido considerablemente en las últimas décadas, todavía sigue siendo muy infrecuente alcanzar el siglo de vida en Málaga. De ... hecho, con la pandemia del Covid-19, la longevidad de los españoles cayó en picado, por debajo de los 80 años. Tras ese paréntesis de unos ejercicios, se están recuperando progresivamente las cifras medias de longevidad, situándose de nuevo en los 85,2 años, de media, para ellas, y los 79,7 para ellos en Andalucía, según los últimos datos del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  5. 5 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  6. 6 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  7. 7 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Luis Ruiz 'Colica', el vecino de Cómpeta que ha soplado cien velas «en plena forma porque no habla de política ni de fútbol»

Luis Ruiz &#039;Colica&#039;, el vecino de Cómpeta que ha soplado cien velas «en plena forma porque no habla de política ni de fútbol»