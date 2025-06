La Junta de Andalucía descarta trasladar el centro de menores del Hogar Virgen de la Victoria de Torre del Mar

Es una de las más viejas aspiraciones del Ayuntamiento de Vélez-Málaga desde hace ya varias décadas: disponer del edificio del antiguo Hogar Virgen de la Victoria ... , en pleno centro de Torre del Mar, que se usa como centro de menores por parte de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la Administración regional, gobernada por el PP, no tiene la más mínima intención, en estos momentos, de ceder el inmueble al Consistorio veleño. Así lo ha manifestado, por escrito, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en una puesta parlamentaria formulada por los parlamentarios malagueños del grupo socialista.

«Actualmente, desde esta Consejería no se ha planificado ningún cambio referido a la ubicación o la gestión del centro de protección de menores Virgen de la Victoria en Torre del Mar», recoge el escrito firmado por la consejera Loles López, al que ha tenido acceso SUR. El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, viene reclamando esta cesión desde que comenzó la legislatura.

Fuentes municipales han apuntado a este periódico que «se trabaja en que sea una realidad». El espacio ofrece servicios de residencia y acogida de menores, tanto migrantes (no acompañados), como no tutelados (trata de blancas o prostitución en mafias), en régimen de semilibertad, pero no son infractores.

«Es vender humo. Primero hay que conseguir el edificio, y para eso necesitamos unidad, no titulares vacíos» Víctor González Portavoz del PSOE en la oposición

Por su parte, el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga, Víctor González, ha denunciado en un comunicado «el nulo avance» en los trámites para la recuperación de la titularidad de este inmueble, que data de 1907, tras la negativa del Gobierno andaluz a cederlo y la actitud «irresponsable» del equipo de gobierno.

González ha manifestado que desde el PSOE se está reclamando que este edificio, gestionado por la Junta de Andalucía, pase a ser propiedad municipal «para garantizar su uso público y social». Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo andaluz ha sido contundente: «no hay planes para cambiar su gestión ni reubicar el centro de menores que alberga».

«Una remodelación urgente»

«Queremos que los menores estén bien atendidos, pero el estado del centro requiere una remodelación urgente. Sería mejor para ellos y para el municipio que este espacio fuera público y adaptado a sus necesidades», ha considerado González, quien ha criticado «la falta de acción» del alcalde, Jesús Lupiáñez (PP) y del teniente de Alcalde de Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM).

El dirigente socialista ha reprochado a Pérez Atencia su actitud de presentar proyectos arquitectónicos para el Hogar Virgen de la Victoria «sin haber logrado antes su titularidad». «Es vender humo. Primero hay que conseguir el edificio, y para eso necesitamos unidad, no titulares vacíos», ha apostillado el portavoz socialista.

El gobierno bipartito sostiene que «se trabaja en que sea una realidad» la cesión del edificio al Ayuntamiento

González ha exigido al equipo de gobierno municipal bipartito que «dejen de lado sus pactos de despilfarro y privilegios» y trabajen junto al PSOE «para presionar» a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. «Si su acuerdo de gobierno sirviera para algo útil, ya habrían logrado que el Hogar fuera municipal, como ocurrió con otros centros en municipios gobernados por el PP», ha argumentado González.

El portavoz socialista ha insistido en que «es hora de sentarse a negociar con seriedad» y evitar que el tema «se lleve una y otra vez al pleno sin resultados». «El Hogar Virgen de la Victoria está en una zona estratégica y podría ser un equipamiento social de primer nivel para nuestros vecinos. Pero para eso, Lupiáñez y Atencia deben dejar las excusas y actuar, necesitamos que se pongan las pilas de una vez por todas». El PSOE de Vélez-Málaga mantendrá su presión institucional y social para lograr este objetivo», ha expresado González, porque «la ciudadanía merece respuestas, no promesas incumplidas».