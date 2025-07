El gobierno bipartito denuncia unas «presuntas irregularidades» en las firmas en contra de la nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga

Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga, que los más de 85.000 vecinos empadronados y ... los negocios tendrán que pagar a partir del próximo 1 de enero y con la que se prevén recaudar cerca de 7,2 millones de euros anuales para las maltrechas arcas del Ayuntamiento. El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, rechazó en el último pleno ordinario las reclamaciones de la oposición, de Andalucía por Sí, PSOE, Vox y el edil no adscrito, Elías García, y de mas de 560 vecinos y aprobó de manera provisional el nuevo tributo. Ahora se abrirá un nuevo plazo de reclamaciones por otros 30 días, antes de su aprobación definitiva.

El debate fue muy bronco, con acusaciones cruzadas. La oposición volvió a poner el foco en lo que consideran «una doble imposición», ya que en Vélez-Málaga no se paga la tasa de basura desde hace 30 años, tras un acuerdo plenario que la suprimió y la incluyó en el recibo del IBI. El concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), ha calificado la medida de «tasazo, impuesta por la Comunidad Económica Europea y refrendada por el Gobierno del PSOE», al tiempo que ha expuesto la necesaria ampliación del plazo de presentación de alegaciones, así como ha denunciado la detección de supuestas «irregularidades e incidencias», en concreto, el edil ha señalado en dirección al proceso de recogida de firmas efectuado por el grupo municipal de Andalucía por Sí.

En este sentido, Gutiérrez ha desvelado que existen «más de cien reclamaciones que reflejan discrepancias notables entre la rúbrica estampada en la reclamación y la firma oficial que consta en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los firmantes», lo que plantea «serias dudas sobre la autenticidad de una parte significativa de las solicitudes presentadas». Asimismo, ha continuado, «al menos 11 de las reclamaciones se han presentado por duplicado, invalidando en este caso la cifra presentada. Y tenemos 34 reclamaciones que, curiosamente, corresponden a personas que ya habían cursado alegaciones relacionadas con un expediente de urbanismo, en este caso, una instalación de una antena de telefonía. También encontramos algunas firmas que, incluso, son del mismo día. Lo más relevante es que, aún tratándose del mismo contenido, algunas de las rubricas aportadas en cada duplicado no coinciden entre sí».

«El señor José Pino ha suplantado la identidad de 150 personas y ha utilizado sus firmas» Manuel Gutiérrez Concejal de Hacienda

El concejal de Hacienda ha personalizado en el portavoz del grupo andalucista, y ha sido contundente: «El señor José Pino ha suplantado la identidad de 150 personas y ha utilizado sus firmas». Igualmente, el responsable municipal ha precisado que va a poner toda esta documentación «a disposición de la Policía Nacional, para que evalúen si se está incurriendo o no en algún delito de falsedad de documento público».

Así, en la jornada de este pasado miércoles, Gutiérrez, junto a la edil de Cultura, Alicia Ramírez (PP), acudió a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en Vélez-Málaga para entregar esta documentación. «Para poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos relacionados con la supuesta falsedad documental que fue denunciada públicamente durante el pleno, en lo que respecta a las alegaciones formuladas a la actual tasa de residuos», han explicado los populares en un comunicado, en el que han detallado que van a «continuar actuando con responsabilidad, transparencia y respeto absoluto al proceso judicial, facilitando toda la documentación de la que disponemos y que ha sido señalada por su posible falta de veracidad».

«Incorreción en la cita legal»

También se ha referido el responsable municipal a la «incorrección en la cita legal» de reclamaciones ejecutadas por formaciones políticas y ciudadanos, que mencionan en sus alegaciones de forma literal la Ley 39/1995, la cual no tiene relación alguna con la materia, en lugar de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que sería la legislación aplicable al caso. «Han presentado alegaciones Francisco Delgado Bonilla, AXSí, VOX, PSOE… y cuál es mi sorpresa que todos se han equivocado incluyendo el mismo artículo erróneo. Cada uno que juzgue por sus propios medios», ha explicado Gutiérrez en un comunicado.

La sesión plenaria ha dado el visto bueno a la solicitud del concejal de Hacienda para ampliar el proceso de presentación de reclamaciones, «y así preservar la transparencia y clarividencia del proceso», con los votos en contra de los grupos municipales de la oposición (Andalucía por Sí, PSOE, Vox y el edil no adscrito, Elías García). Una vez que se realice la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), habrá un plazo de 30 días para presentar nuevas alegaciones.

«Están tratando de desviar la atención, acusándome de forma torticera y de malas maneras» José Pino Portavoz de Andalucía por Sí en la oposición

Por su parte, el portavoz de Andalucía, José Pino, ha calificado las declaraciones del edil de Hacienda de «cortina de humo para tapar el tasazo de la basura». «Me ha acusado de un delito sin ningún tipo de prueba», ha apostillado. «Están tratando de desviar la atención, acusándome de forma torticera y de malas maneras», ha expresado el edil andalucista, quien ha considerado que hasta el exalcalde del PP, Francisco Delgado, «que ha estado 20 años luchando en contra de la subida de impuestos, ahora sigue luchando contra el PP. »Lo que está muy claro es que nos van a meter una doble imposición en la tasa, pero ellos se preocupan de desacreditarme», ha expresado Pino.

El edil andalucista ha considerado que ésta es la estrategia del PP, «como ocurrió cuando arreglamos los baches en Benajarafe, luego me llamaron machista y ahora me acusan de un delito sin ningún tipo de prueba, eso lo tendrán que demostrar, y nos vamos a ver en los tribunales sin ningún problema, les estamos diciendo las verdades a la cara y ése es el problema que tienen, que no me van a callar, y no saben cómo pararme porque vamos a ganar las elecciones de mayo de 2027«. »No me van a callar por más que me amenacen«, ha advertido Pino, al tiempo que explicado que ya han recogido más de 4.000 firmas en contra de la nueva tasa de basuras »y vamos a por las 20.000«.

Otros asuntos

En otro orden se ha llevado al pleno ordinario a través de asuntos urgentes la moción referida al incremento de la bolsa de servicios especiales y extraordinarios de la Policía Local, con una cuantía adicional asignada de 190.000 euros, destinados a hacer frente a las horas con carácter extraordinario necesarias a desarrollar por el cuerpo de seguridad en actividades planificadas para el presente ejercicio 2025, que requieren de un número de efectivos y despliegue de mayor envergadura dada la alta afluencia poblacional a las mismas. «El propósito de esta determinación pasa por preservar la seguridad y funcionalidad en el transcurso de los distintos eventos programados, dado que se contemplan como citas especialmente señaladas y de imprescindible ajuste de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», han destacado desde el gobierno bipartito en un comunicado.

Por otro lado, se ha abordado la propuesta de asunción municipal del servicio de ayuda a domicilio en tanto lo tramita la Junta de Andalucía. La moción del grupo andalucista ha sido tumbada por la corporación, puesto que la concejala de Educación, Lourdes Piña, y portavoz del Grupo Municipal Popular, ha reivindicado el trabajo que se realiza en el servicio de ayuda a domicilio en Vélez-Málaga, «con un sistema que se entrega en dar cobertura a las necesidades que se presentan por los vecinos de nuestro municipio, intentando aumentar recursos y mejorar las condiciones», algo que la edil ha incidido «no es fácil, puesto que somos conscientes de que necesitamos más personal y herramientas», respecto a lo cual ha reclamado «la cofinanciación del Estado, que se comprometió a afrontar el 50% de los costes y no ha aportado absolutamente nada, esperamos que llegue esa ayuda que prometió el Gobierno de España para reforzar un servicio imprescindible para la ciudadanía».

Unidad de pie diabético

Por otro lado, la corporación ha respaldado, en materia de salud, la propuesta del grupo municipal de Vox de instar a la creación de una unidad de pie diabético en el Hospital Comarcal de la Axarquía, con dotación de personal y medios suficientes, dado que la única existente por cercanía se encuentra en Málaga, y, de esta forma, «se facilitaría un servicio más cercano y eficaz para los pacientes que sufren esta enfermedad, y que requieren de una atención temprana, coordinada y multidisciplinar».

También ha recibido el apoyo de la reunión plenaria una segunda iniciativa de la formación política, la de solicitar a la Junta de Andalucía que actualice el precio/plaza que se abona a los centros de educación infantil de 0 a 3 años, para adecuarlos al incremento real de los costes salariales y a la subida anual del IPC, con objeto de mejorar las condiciones de los trabajadores de un sector determinante para la conciliación de las familias.

La sesión ordinaria ha rechazado una propuesta planteada por el grupo municipal del PSOE con relación a la limpieza de una parcela municipal sita en calle Romeral del Sol, «que ya se encuentra en perfectas condiciones, gracias al excelente trabajo, profesionalidad y planificación de nuestros servicios operativos de limpieza». En idéntica moción, sí se ha secundado por la totalidad de los presentes, el punto del orden que promueve la ejecución de un proceso de evaluación técnica y urbanística para transformar dicha pastilla de suelo en un espacio útil, tal como un parque o aparcamiento público. En la misma línea, se ha apoyado por toda la corporación instar al Gobierno de España a conceder un plan de formación para el empleo en el municipio.