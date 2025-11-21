Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los premiados en la gala 'Super Arte', celebrada este pasado jueves en Torre del Mar. SUR

La Fundación Rincón entrega sus premios 'SuperArte' en Torre del Mar para reconocer el talento y la superación

Sarah Almagro, Bernardo Quintero, Pachi e Idígoras, Carlos San Román, la asociación Afadax, María del Carmen Román y Antonio Jesús López Nieto, los galardonados por la entidad en un acto que inaugura un espacio multiusos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:36

La 'II Gala SuperArte' forma ya parte del recuerdo de la Fundación Rincón tras una noche muy emotiva y sentida, en la que se reconoció ... el esfuerzo y los logros en el mundo de la gestión, el deporte, la cultura, la sanidad, la tecnología y la solidaridad. El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto (gestión); el jefe de ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero (tecnología); la surfista Sarah Almagro (deporte); el humorista gráfico Pachi Idígoras (arte); el médico Carlos San Román (salud); y la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Axarquía AFADAX (social) recibieron el 'Fenicio de Honor', esculturas realizadas por el artista torreño Paco Martín, que distingue los méritos de todos los premiados. Además, la artista torreña María del Carmen Román recibió una mención especial por sus sevillanas de la libertad.

