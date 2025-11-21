La Fundación Rincón entrega sus premios 'SuperArte' en Torre del Mar para reconocer el talento y la superación

La 'II Gala SuperArte' forma ya parte del recuerdo de la Fundación Rincón tras una noche muy emotiva y sentida, en la que se reconoció ... el esfuerzo y los logros en el mundo de la gestión, el deporte, la cultura, la sanidad, la tecnología y la solidaridad. El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto (gestión); el jefe de ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero (tecnología); la surfista Sarah Almagro (deporte); el humorista gráfico Pachi Idígoras (arte); el médico Carlos San Román (salud); y la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Axarquía AFADAX (social) recibieron el 'Fenicio de Honor', esculturas realizadas por el artista torreño Paco Martín, que distingue los méritos de todos los premiados. Además, la artista torreña María del Carmen Román recibió una mención especial por sus sevillanas de la libertad.

La gala fue el pretexto perfecto para estrenar el nuevo teatro Carmen Granados 'Anca Carmelina', que se ha edificado en el antiguo Cine Imperial, en el corazón de Torre del Mar (calle Poniente, número 6), y que se inaugurará oficialmente tras la Navidad con el espíritu de fomentar la cultura del municipio y de toda la Axarquía. La gala arrancó con la actuación de la cantante Blanca Flor, acompañada al piano por Carmen Soledad, para dar paso a la intervención inicial del presidente de la Fundación Rincón, Manolo Rincón.

El mecenas del deporte malagueño dio la bienvenida a los más de 60 clubes y deportistas que la institución apoya a través de sus patrocinios, además de a todas las asociaciones, colectivos, responsables políticos y al resto de los invitados de la gala, entre ellos los dos embajadores de la institución, el exfutbolista del Málaga C F, Sergio Paulo Barbosa 'Duda', y el mítico entrenador de baloncesto Pepe Laso. Además, acudieron también la experta en fusión nuclear, Sehila González; la secretaria general de la UMA, Elsa Álvarez; los exfutbolistas malaguistas, Basti o Manolo Gaspar; o el nuevo club de la Fundación Rincón, el Baloncesto Axarquía Rincón Salud.

La presentación del equipo, que procede del Torrebásket, dio paso a la entrega de premios, en la que se reconoció la labor y los méritos de los seis galardonados, los mencionados Antonio Jesús López Nieto, Bernardo Quintero, Sarah Almagro, Carlos San Román y AFADAX.

'Un rincón para soñar'

La gala estuvo conducida por el cómico Tomás García y la periodista Mari Ángeles Salguero, y fue retransmitida en directo por Avatel, y concluyó con un avance del vídeo que Rincón Fertilidad ha editado sobre la jugadora de balonmano Silvia Arderius. La internacional española ha sido mamá con el apoyo de Rincón Fertilidad, y el próximo miércoles, en el mismo Teatro Carmen Granados 'Anca Carmelina', iniciará el ciclo 'Un rincón para soñar', que reunirá mensualmente a expertos y conocidos de diversos campos: deporte, medina, tecnología...

La 'II Gala SuperArte' concluyó con la guitarra y la voz de Joaquín Crespo, que interpretó el tema inédito, creado para la gala, 'Un rincón para soñar', el lema también de esta gala que ya es parte de la historia de la Fundación Rincón Béjar.

La Fundación Rincón Béjar nació en 2016 con el objetivo de contribuir al desarrollo social, deportivo y cultural del entorno malagueño. Desde su creación, la Fundación ha impulsado iniciativas que promueven los valores del deporte, «comprometidos con el municipio veleño, la Axarquía y con toda la provincia de Málaga, con sus clubes y deportistas, apoyando a más de medio centenar de entidades deportivas en la actualidad».

La Fundación Rincón está multiplicando sus esfuerzos por realizar más tareas sociales, con becas de investigación en la Universidad de Málaga, donde se ha patrocinado recientemente el Festival FanCine, y con nuevas colaboraciones con el mundo del arte y la sanidad, sin olvidar su vertiente deportiva.