Los empresarios de Nerja critican «el mal funcionamiento» de las áreas municipales de Urbanismo e Infraestructuras

Las quejas por la lentitud de los trámites burocráticos son habituales en los ayuntamientos malagueños, especialmente en los costeros, donde más presión urbanística hay. ... En Nerja la Asociación de Empresarios (AEN), que agrupa a medio millar de firmas de distintos sectores vinculados al turismo, han alzado la voz para denunciar «el mal funcionamiento» de las áreas municipales de Urbanismo e Infraestructuras. Así, en una encuesta que han elaborado entre sus asociados han concluido que el Ayuntamiento «está muy alejado de otros municipios del entorno en agilidad y resultados en la tramitación de proyectos».

Los resultados de este estudio se recopilaron en un encuetro que tuvo lugar en el hotel Plaza Cavana, «una reunión extraordinaria a petición de distintos colectivos de esta asociación, afectados por el funcionamiento de las áreas de urbanismo e infraestructuras en el Ayuntamiento de Nerja». A la reunión asistó «un nutrido grupo» de abogados, arquitectos, promotores, agentes inmobiliarios y otros profesionales del sector preocupados por lo que consideran «un mal funcionamiento de los citados departamentos municipales», según han destacado desde la entidad que preside desde 2018 el empresario del sector inmobiliario Juan Carlos Pinilla en un comunicado.

«Se percibe de forma casi unánime que el funcionamiento de dichas áreas en Nerja es la peor en décadas» Juan Carlos Pinilla Presidente de la AEN

«Se entabló un breve debate previo para evaluar la situación actual, y a continuación se envió un formulario electrónico a los teléfonos móviles de los presentes para, de forma anónima, poder extraer unas conclusiones generales», han apuntado. Entre ellas, desde la AEN han destacado que «se percibe de forma casi unánime que el funcionamiento de dichas áreas en Nerja es la peor en décadas, y que nuestro Ayuntamiento está muy alejado de otros municipios de nuestro entorno en lo que a agilidad y resultados en la tramitación de proyectos se refiere, a pesar de la buena disposición del concejal responsable de dichas áreas». «Para una mayor transparencia, se volcaron los resultados de la encuesta en una aplicación de IA, y se pidió a esta que realizara un informe técnico imparcial en base a estos, siendo el resultado demoledor», han apostillado.

Los empresarios han anunciado que en «los próximos días» solicitarán formalmente al alcalde, José Alberto Armijo (PP), una reunión de trabajo por parte de un grupo de la AEN nombrado en dicha reunión, «al objeto de trasladar los resultados de la consulta realizada y las propuestas que el colectivo entiende puede hacer para mejorar el funcionamiento de dichas áreas, ante la preocupante pérdida de atractivo de Nerja para los inversores por los trabas y plazos inasumibles para la obtención de licencias de obras, así como por el desvío ya en curso de inversiones a municipios limítrofes por su mayor facilidad y agilidad en las tramitaciones, lo cual frena el desarrollo económico de Nerja».

Profesionales de distintos sectores

Por su parte, el presidente del colectivo empresarial de Nerja, Juan Carlos Pinilla, ha explicado que el encuentro se produjo «ante la creciente preocupación de nuestros asociados por el funcionamiento, tanto a nivel técnico como político, de los departamentos de Urbanismo e Infraestructuras. »Acudieron profesionales de todos los sectores afectados por la incomprensible manera de tramitar que tiene la administración local cuando presentamos cualquier tipo de proyecto, una tramitación que muchos califican de lenta, de farragosa, y veces, hasta de arbitraria por las maneras caprichosas que, a veces, muestran los técnicos a la hora de interpretar la normativa vigente en los informes que emiten«, ha argumentado Pinilla.

Según la AEN, «de un tiempo a esta parte, me atrevo a decir que incluso, los miembros de la junta directiva de AEN estamos percibiendo un nivel de frustración y de hartazgo entre nuestros asociados que no habíamos visto nunca hasta ahora, haciéndose cada vez más patente que Nerja está muy alejada de otros municipios de nuestro entorno en lo que a tramitación de proyectos se refiere».

«Estamos percibiendo un nivel de frustración y de hartazgo entre asociados que no habíamos visto nunca hasta ahora»

Así, entre las conclusiones que se ofrecieron en el encuentro empresarial estaba que la encuesta «muestra una crítica severa y prácticamente unánime al funcionamiento del departamento de Urbanismo y al de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Nerja». «La percepción general es de ineficiencia, falta de colaboración, escasa implicación y ausencia de liderazgo político efectivo», han explicado en el informe, al que ha tenido acceso SUR.

En lo que refiere al funcionamiento de Urbanismo, un 40% de los consultados califican su funcionamiento como «muy malo», y un 31,4% como «malo». Sólo un 28,6% lo ve como «regular y no hay valoraciones positivas, de 'bueno» o «muy bueno». «Esto refleja una crisis de credibilidad funcional. El Urbanismo en Nerja es percibido no solo como lento, sino como un obstáculo en sí mismo, incapaz de resolver y, en ocasiones, percibido como causante activo de problemas.

«Falta de planificación»

Por su parte, respecto al Departamento de Infraestructuras, el 37,1% de los encuestados lo valora como «muy malo» y un 34,3% como «malo». La suma de valoraciones negativas roza el 72%. Aunque levemente menos criticado que Urbanismo, la percepción sigue siendo claramente negativa, «y se percibe una falta de planificación, lentitud y desconexión con las necesidades reales del municipio».

Por su parte, en cuanto al papel de los políticos, el informe con las conclusiones considera que hay «un desgaste estructural del modelo actual». «El resultado revela el fracaso del modelo de gestión técnico-política vigente. Las críticas no se centran solo en los técnicos, sino también en la falta de implicación política efectiva del concejal y del propio alcalde», ha especificado el estudio elaborado con inteligencia artificial. «La percepción es que ni se lidera ni se soluciona, y que existe una cultura organizativa que penaliza la inversión, la iniciativa privada y el desarrollo urbano», ha apostillado.

«El desgaste del liderazgo del actual equipo de gobierno, si bien el alcalde es visto como una figura clave»

En cuanto a la «falta de agilidad y voluntad política», varios apartados de la encuesta «reflejan plazos inasumibles para licencias, tramitaciones bloqueadas y una visión restrictiva de la norma por parte de algunos técnicos». «Esto denota una inacción política prolongada, que ha terminado legitimando el control excesivo de los funcionarios sobre la actividad económica local», han especificado. Sobre las comparaciones con municipios vecinos, las referencias constantes a localidades como Torrox, Marbella o Málaga «indican que el empresariado tiene claro que el problema no es la ley, sino cómo se aplica en Nerja». «Esto daña directamente la competitividad del municipio», han apuntado.

Sobre el «desgaste del liderazgo del actual equipo de gobierno, si bien el alcalde es visto como una figura clave, se percibe una falta de dirección, y su implicación directa en Urbanismo e Infraestructuras, en caso de asumir él mismo las áreas, no es vista necesariamente como solución por parte de todos los encuestados, especialmente considerando su rol simultáneo como senador» por la provincia de Málaga en esta legislatura.

Respuesta del concejal

Para la AEN, «el resultado de la encuesta es un clamor empresarial por el cambio, tanto en la gestión técnica como en el liderazgo político». «Las áreas de Urbanismo e Infraestructuras no sólo no están funcionando, sino que están frenando el desarrollo económico de Nerja y deteriorando la confianza de los inversores y profesionales». «Se trata de una crítica estructural, no puntual. No es una cuestión de plazos más largos o técnicos poco simpáticos: lo que está en juego es la capacidad del Ayuntamiento para generar oportunidades, seguridad jurídica y desarrollo» han puntualizado.

Por su parte, desde el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento nerjeño, con mayoría absoluta, ha replicado el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Alberto Tomé, quien en un comunicado remitido a este periódico ha señalado que «no se le ha comunicado la existencia de ningún informe ni sus resultados, lo que dificulta valorar o responder sobre cuestiones que no han sido previamente trasladadas a esta Concejalía».

«El diálogo directo es más constructivo que la difusión de comunicados públicos sin contacto previo» José Alberto Tomé Concejal de Urbanismo e Infraestructuras

El concejal nerjeño ha recordado que la última reunión mantenida a petición de la AEN «fue en noviembre de 2023» y ha lamentado que «no se haya solicitado ninguna reunión después de esta para poder abordar los asuntos que preocupan al colectivo empresarial», apuntando que «el diálogo directo es más constructivo que la difusión de comunicados públicos sin contacto previo».

Desde la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras «se reitera la total disposición para analizar la situación junto al tejido empresarial, escuchar sus propuestas y avanzar conjuntamente en la mejora de los servicios, como ha venido siendo habitual con este grupo de gobierno, en beneficio de nuestro municipio», ha apostillado.