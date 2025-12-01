Ecologistas proponen un gran parque forestal para frenar la desertificación en Vélez-Málaga

El colectivo GENA–Ecologistas en Acción ha presentado en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga un ambicioso proyecto medioambiental con el que pretende transformar la zona ... de Las Campiñuelas, entre Vélez y Torre del Mar, en un gran pulmón verde de 40 hectáreas. El documento, registrado este lunes 1 de diciembre, plantea la creación del futuro Parque Forestal El Algarrobal de Las Campiñuelas, un enclave actualmente degradado y sin uso, pero con un notable interés ambiental, según detalla el documento registrado por el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía.

El área propuesta se sitúa al sureste del conocido Olivar de Poey, entre el Camino de Torrox y el Camino de Algarrobo, y limita al sur con la autovía A-7. Pese a su apariencia de erial, el colectivo ecologista destaca su importante biodiversidad, especialmente en lo referente a aves, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos, que han convertido este paraje en uno de los puntos habituales de observación para ornitólogos de toda la provincia.

El espacio, de carácter privado y sin desarrollo urbanístico, se encuentra además rodeado de importantes proyectos previstos en el nuevo PGOU veleño, como el hospital privado del grupo HM Hospitales, que podría estar construido en 2027, y, más al sur, la futura planta desaladora cuyos detalles aún no han trascendido. Para GENA, la oportunidad de proteger lo que queda libre en este entorno «es ahora o nunca».

La propuesta ecologista se basa en una forestación intensiva con algarrobos, una especie muy resistente al calor y la sequía, condiciones que, según subraya en un comunicado el colectivo ecologista que coordina el biólogo veleño Rafael Yus, «marcarán el clima local en las próximas décadas». El objetivo es crear un bosque denso que funcione como refugio de fauna, corredor ecológico y sumidero natural de carbono. Según sus cálculos, podría llegar a captar 400.000 toneladas de dióxido de carbono en los próximos años.

Zonas abiertas

El plan incluye también la creación de pequeños humedales alimentados por aguas pluviales, para favorecer especies acuáticas y atraer a aves que buscan charcas temporales. Además, plantea la habilitación de zonas abiertas de pastizal, senderos señalizados, observatorios de aves y paneles informativos. Otro de los elementos clave es la integración del olivar tradicional situado entre el Olivar de Poey y el Haza de Villescas, donde subsisten numerosos ejemplares centenarios. Este espacio, menos denso, permitiría diversificar los hábitats del futuro parque.

GENA sostiene que esta actuación sería «la primera de estas características y objetivos en Málaga», combinando lucha contra la desertificación, ya que la zona pierde cada año miles de toneladas de suelo, protección de hábitats de interés comunitario, fomento de la biodiversidad y la creación de nuevos espacios de ocio y turismo de naturaleza para la población de Vélez-Málaga y Torre del Mar.

«Es una oportunidad histórica para dotar al municipio de un pulmón verde y frenar la degradación ambiental» Rafael Yus Coordinador de GENA-Ecologistas en Acción

La organización ecologista reclama al Ayuntamiento veleño, gobernado por un bipartirto, de PP y GIPMTM, que incorpore el proyecto al nuevo PGOU y busque fórmulas para adquirir o proteger los terrenos: desde la compraventa o la cesión obligatoria hasta la posible expropiación forzosa, al tratarse de un suelo rural sin uso productivo y con un claro interés social.

Otra vía, según los ecologistas, sería fijar un canon por la función de secuestro de dióxido de carbono que generaría el futuro parque. «Es una oportunidad histórica para dotar al municipio de un pulmón verde y frenar la degradación ambiental de Las Campiñuelas», ha considerado Yus.