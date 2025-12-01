Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen aérea con el diseño del parque que proponen los ecologistas en Vélez-Málaga. SUR

Ecologistas proponen un gran parque forestal para frenar la desertificación en Vélez-Málaga

El colectivo GENA plantea crear un algarrobal de 40 hectáreas con humedales y rutas para proteger la biodiversidad en un paraje actualmente degradado

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:11

El colectivo GENA–Ecologistas en Acción ha presentado en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga un ambicioso proyecto medioambiental con el que pretende transformar la zona ... de Las Campiñuelas, entre Vélez y Torre del Mar, en un gran pulmón verde de 40 hectáreas. El documento, registrado este lunes 1 de diciembre, plantea la creación del futuro Parque Forestal El Algarrobal de Las Campiñuelas, un enclave actualmente degradado y sin uso, pero con un notable interés ambiental, según detalla el documento registrado por el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía.

