Cuatro imágenes de reptiles muertos en la acequia de Frigiliana. SUR

Ecologistas denuncian la «mortandad masiva» de vertebrados en una acequia de riego de Frigiliana

GENA alerta de la muerte de decenas de ejemplares de lagartijas, serpientes y sapos en la conducción de Lízar, dentro del parque natural y proponen medidas para revertir la situación

Eugenio Cabezas

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:38

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA)-Ecologistas en Acción, como miembro de la junta rectora del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama ... , ha denunciado ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, las «numerosas irregularidades» en la conocida como Acequia de Lizar, situada en la margen del río Higuerón, en el término municipal de Frigiliana, dentro del espacio natural protegido que comparten las provincias de Málaga y Granada, «con resultados catastróficos para la herpetofauna (anfibios y reptiles) atrapados en ella».

