Ecologistas denuncian la «mortandad masiva» de vertebrados en una acequia de riego de Frigiliana

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA)-Ecologistas en Acción, como miembro de la junta rectora del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama ... , ha denunciado ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, las «numerosas irregularidades» en la conocida como Acequia de Lizar, situada en la margen del río Higuerón, en el término municipal de Frigiliana, dentro del espacio natural protegido que comparten las provincias de Málaga y Granada, «con resultados catastróficos para la herpetofauna (anfibios y reptiles) atrapados en ella».

De esta forma, según ha informado a GENA el investigador de doctorado Eduardo Fernández, especializado en herpetología, en la mencionada Acequia de Lizar, situada en las márgenes del río Higuerón a su paso por el municipio de Frigiliana, se han podido observar «numerosas irregularidades en los sistemas de salida de la fauna silvestre atrapada, con resultados catastróficos para la fauna herpetológica (anfibios y reptiles) en este paraje situado en el parque Natural de Tejeda y Almijara».

El canal constituye un hábitat de enorme valor ecológico que acoge poblaciones de especies de herpetofauna

Este canal de agua de riego, de varios kilómetros de longitud, constituye un hábitat de enorme valor ecológico que acoge poblaciones significativas de especies de herpetofauna, incluyendo taxones catalogados como vulnerables o incluso en peligro de extinción según la normativa andaluza, según ha explicado el coordinador de GENA-Ecologistas en Acción, el biólogo veleño Rafael Yus, en un comunicado.

Sin embargo, su diseño actual convierte la acequia en «una trampa letal», de manera que «numerosos ejemplares de especies de reptiles y anfibios caen en su interior y no logran salir», provocando una mortalidad masiva y continuada en especies como la lagartija colirroja (de interés especial), la lagartija colilarga (de interés especial), el lagarto bético (catalogado de vulnerable), la culebra de herradura (vulnerable), la víbora hocicuda (vulnerable), el sapo partero bético (en peligro de extinción). «La presencia de especies como el sapo partero bético, endemismo andaluz catalogado en peligro de extinción, convierte esta situación en una prioridad absoluta desde el punto de vista legal y de conservación«, ha expresado el experto.

Rampas rudimentarias

Si bien los ecologistas y expertos han constatado la existencia de algunos dispositivos de escape (rampas rudimentarias y escasos mallazos plásticos), «su número y diseño son totalmente insuficientes». «Las rampas ocupan solo una fracción mínima del ancho de la acequia y no cumplen adecuadamente su función. Únicamente los mallazos han mostrado cierta eficacia, aunque su distribución a lo largo de la mencionada acequia puede calificarse de anecdótica», ha argumentado Yus.

Por ello, desde GENA-Ecologistas en Acción han presentado la correspondiente denuncia ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, instándole a que asegure la corrección de estas deficiencias «y se esmere en el necesario mantenimiento de éstas, sugiriéndose tres medidas concretas».

«Me ofrezco voluntario para evaluar la eficacia de las medidas e incluso redactar informes de seguimiento» Eduardo Fernández Especialista en herpetología

En primer lugar, desde el colectivo ecologista han apostado por instalar mallazos plásticos de ancho completo en tramos estratégicos de la acequia, resistentes, permeables al agua y con entramado que facilite el escape de la fauna. En segundo lugar, proponen complementar con rampas de salida de diseño funcional, distribuidas de forma periódica a lo largo del canal, aproximadamente cada 300-400 metros. En tercero lugar, desde GENA proponen supervisar y evaluar la eficacia de estas medidas con inspecciones regulares y la colaboración de expertos en herpetología. «Me ofrezco voluntario para evaluar la eficacia de las medidas e incluso redactar informes de seguimiento», ha apuntado Fernández.

«Insistimos en que estas actuaciones, de obligada actuación en un paraje natural protegido como el que se refiere este escrito, son técnicamente sencillas, de bajo coste y de enorme impacto positivo en la conservación de la biodiversidad local, al tiempo que contribuirán al cumplimiento de las obligaciones legales de protección de fauna silvestre impuestas por la legislación autonómica, nacional y europea, ofreciéndose para asesoramiento el investigador Eduardo Fernández», han apostillado desde GENA-Ecologistas en Acción.