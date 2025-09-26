Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades, con integrantes de la asociación Esperanza, este viernes en Vélez-Málaga. SUR

La Diputación financia un proyecto para mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos de la Axarquía

La iniciativa de la Asociación Esperanza se desarrolla en Árchez, Riogordo, Alfarnate, Comares y Totalán, todos ellos menores de 20.000 habitantes

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:34

Nuevo apoyo al tercer sector en la provincia desde las instituciones públicas. La Diputación de Málaga, a través de su convocatoria de ayudas a ... entidades del Tercer Sector para la ejecución de proyectos de atención a la ciudadanía, ha destinado 20.000 euros a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de la Axarquía 'Esperanza' con el objetivo de mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos en los municipios de Árchez, Riogordo, Alfarnate, Comares y Totalán, todos ellos menores de 20.000 habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  4. 4 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan del paraíso friki en su primer día
  6. 6 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  7. 7

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  8. 8 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  9. 9 Andalucía amplía a 1.200 euros la deducción por alquiler a jóvenes y mayores
  10. 10 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Diputación financia un proyecto para mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos de la Axarquía

La Diputación financia un proyecto para mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos de la Axarquía