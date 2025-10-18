'Caminata con Esperanza' en Periana a beneficio de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de la Axarquía

Nueva cita solidaria en la Alta Axarquía a favor de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama Esperanza de Vélez-Málaga, uno de los colectivos más activos en la comarca oriental. ... La vicepresidenta del área de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, Mari Carmen Moreno (PP); la alcaldesa de Periana, Meritxel Vizuete (PSOE); el teniente alcalde, Javier Segarra; el concejal de Turismo, Juan Peñas, ambos de IU, y la presidenta del colectivo, María Ramos han presentado la VI Caminata con Esperanza que se celebrará el domingo 19 de octubre. En el acto también han estado Andrea Camacho, diseñadora del cartel; Séfora Santiago, artista colaboradora Caminata Esperanza y Paloma Díaz, voluntaria de Periana.

«Se trata de una actividad en la que cada año participan más personas por su carácter solidario y porque se disfruta a lo largo de todo el día. Y es que la Asociación Esperanza atrae a los axárquicos y axárquicas a cualquier iniciativa que pongan en marcha y en esta ocasión, nos arrastran hasta Periana», ha destacado la vicepresidenta responsable del área de Igualdad en un comunicado.

«Desde Mancomunidad queremos animar a la participación ya que se trata de una caminata muy cómoda en la que disfrutaremos de paisajes y del entorno natural de este municipio de la Alta Axarquía, mientras que hacemos deporte al aire libre», ha añadido Moreno recordando que se trata de «una actividad saludable y solidaria».

Por último, Moreno ha agradecido a la Asociación Esperanza, «tantos domingos en los que nos animan a pasear mientras conocemos otros municipios axárquicos; y por supuesto, por el trabajo que llevan a cabo los 365 días del año con las mujeres que tienen esta enfermedad y con sus familiares». También ha felicitado al Ayuntamiento de Periana «por prestarse como escenario, y con ello, por la organización de esta actividad; a los voluntarios que colaboran y a todas las empresas que se involucran apoyando a través del patrocinio de la jornada».

Por su parte, la alcaldesa de Periana ha destacado de esta caminata que este año coincide con el Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra el 19 de octubre, «Periana se tiñe de rosa y de esperanza». «Las calles de nuestro pueblo se llenarán de pasos solidarios, de sonrisas, de emoción y de vida. Recorremos juntos un trayecto que no pasará desapercibido, porque en cada paso, en cada aplauso y en cada mirada, late el espíritu solidario que nos une como comunidad», ha expresado la regidora en el mencionado comunicado, en el que ha destacado «la enorme respuesta de la gente con 600 personas inscritas, y continúan apuntándose porque todos quieren formar parte de la gran marea rosa que recorrerá Periana».

«Profundo reconocimiento»

Vizuete también se ha acordado lanzando «un profundo reconocimiento a los colaboradores, patrocinadores y voluntarios que hacen posible, con su esfuerzo y entrega, esta caminata que va creciendo cada año». Sobre la Asociación Esperanza, la regidora de Periana la ha puesto como ejemplo de «compromiso y de apoyo a quienes más lo necesitan», subrayando «su labor humana y solidaria».

Por su parte, el concejal de Turismo también ha puesto en valor «el apoyo y ayuda que ofrecen a las familias de las mujeres aquejadas con cáncer». «Por eso Periana se involucra cada año, de hecho, es uno de los eventos donde recaudamos más fondos», ha comentado el edil perianense, quien también ha agradecido «el trabajo que realizan los voluntarios antes, durante y después».

Por su parte, la presidenta de la Asociación Esperanza ha agradecido «la disposición del Ayuntamiento de Periana por la organización de esta jornada en la que sus calles se visten de rosa, unidas por una misma causa». Lo ha hecho extensivo «a todos los colaboradores: voluntarios, empresas patrocinadoras, cooperativa de aceite, comercios locales o artistas». «Gracias a todos y a todas por darnos su tiempo, su energía y su trabajo», ha remarcado.

La salida será a las once de la mañana desde la plaza del Ayuntamiento de Periana. El trazado lo componen 2,49 kilómetros, que se pueden hacer andando o corriendo. El recorrido técnicamente es fácil, circular, con un desnivel de 44 metros. Estarán acompañados por miembros de la Peña Caballista de Periana.

Posteriormente se celebrará una verbena en la que habrá diversas actividades lúdicas. A las 12.30 horas, habrá una 'masterclass' de zumba con Azucena y Yoanna; a las 13.00 horas, actuarán Séfora Santiago y Luis Santiago. A las 14.00 horas será el turno de la Panda de Verdiales de San Isidro Labrador de Periana. A las 15.00 horas habrá música con DJ José Moreno, al que seguirán los grupos de baile de Abraham Ortiz, de la Asociación Esperanza y la bachata de José de Mondrón, en torno a las 17.30 horas. El plazo de inscripciones está abierto teniendo un coste de 5 euros, y llevan de regalo una camiseta hasta agotar las 600 unidades. Pueden hacerlo en el Ayuntamiento de Periana o en la sede de la Asociación Esperanza.

Cartel anunciador

En la presentación también ha participado Andrea Camacho, autora del cartel de 2025 'Ilusión y Corazón', para quien se trata «de un evento, que más allá de su carácter simbólico, representa unión, esperanza y lucha colectiva frente a una enfermedad que por desgracia, sigue estando presente en nuestra vidas». Para anunciarlo, la artista ha diseñado «una propuesta moderna y actual que transmita la esencia de la asociación: energía positiva, vitalidad y esperanza reflejada en los colores que he empelado». «Colores que al igual que la sonrisa, transmiten fuerza, alegría y un espíritu de lucha inquebrantable», ha apostillado en el mencionado comunicado.

Díaz también ha hablado en nombre de los voluntarios que «se unen para darlo todo para que esta maravillosa jornada se convierta en uno de los eventos más importantes y especiales en nuestro pueblo». «Se trata de un día de convivencia cargado de esperanza y energía positiva. Periana responde, Periana se levanta porque es un pueblo solidario y se vuelca con gran sensibilidad y cariño. Periana se crece ante esta inmensa marea rosa», ha asegurado Díaz, alabando el trabajo que hace la Asociación Esperanza que «cuenta con muy pocos recursos y siempre activos en su labor de acompañamiento y apoyo a quienes tanto lo necesitan».

Por último, ha intervenido la artista Séfora Santiago que junto a su hermano Luis, actuarán altruistamente al término de la caminata. «Es para nosotros un placer poder transmitir felicidad y esa esperanza a través de nuestra música. Es una asociación super fuerte; las conoces a todas y son maravillosas, por tanto, era una cita ineludible», ha asegurado la cantante «entusiasmada con colaborar con ellas ante esta enfermedad que sufren muchísimas mujeres». «Todos tenemos que colaborar, así que os animo a que lo hagáis», han concluido la artista veleña, «ilusionada» por participar en el evento benéfico.

Marcha en Torrox

Por su parte, el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), ha animado a la participación popular en la marcha contra el cáncer de este domingo 19 de octubre desde la plaza de La Almedina. A un precio solidario de ocho euros, esta marcha no competitiva y apta para todos los públicos, incluirá para los participantes camiseta, agua, fruta y almuerzo.

Medina ha recordado en un comunicado que el «objetivo es seguir concienciando en la lucha contra el cáncer y contribuir, con la colaboración del Ayuntamiento, a la recaudación de fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Torrox, un colectivo que merece nuestro aplauso, respeto y reconocimiento por el loable trabajo solidario que realiza», ha apostillado el regidor torroxeño.

Ampliar El alcalde de Torrox y ediles, en la presentación de la iniciativa a favor de la AECC. SUR

Durante toda la semana, un gran lazo rosa está luciendo en el balcón de Alcaldía de la fachada principal del Ayuntamiento, y los miembros del equipo de gobierno municipal del PP han realizado su donativo de cara a la marcha. Las inscripciones aún se podrán realizar este mismo domingo 19 a partir de las 10.30 horas en la plaza de La Almedina, punto de inicio de la jornada, en la que se espera superar la participación de las más de 1.000 personas inscritas el pasado año.

La marcha comenzará en el citado punto para pasar por las calles Calzada y Baja hasta llegar a El Pontil. Desde allí seguirá hacia la carretera de circunvalación y de vuelta a la plaza, donde Lidia Jurado y Nadia González, entre otros colaboradores, ofrecerán unas exhibiciones de baile. En el mismo enclave se podrá disfrutar de la degustación de un plato de las tradicionales migas de Torrox, además de agua, refrescos y fruta.