Acto de presentación de la iniciativa solidaria en la Mancomunidad de la Axarquía. SUR

'Caminata con Esperanza' en Periana a beneficio de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de la Axarquía

El evento tendrá lugar el domingo 19 de octubre desde las 11.00 horas, con inscripciones a cinco euros y una camiseta hasta agotar 600 unidades

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:40

Nueva cita solidaria en la Alta Axarquía a favor de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama Esperanza de Vélez-Málaga, uno de los colectivos más activos en la comarca oriental. ... La vicepresidenta del área de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, Mari Carmen Moreno (PP); la alcaldesa de Periana, Meritxel Vizuete (PSOE); el teniente alcalde, Javier Segarra; el concejal de Turismo, Juan Peñas, ambos de IU, y la presidenta del colectivo, María Ramos han presentado la VI Caminata con Esperanza que se celebrará el domingo 19 de octubre. En el acto también han estado Andrea Camacho, diseñadora del cartel; Séfora Santiago, artista colaboradora Caminata Esperanza y Paloma Díaz, voluntaria de Periana.

