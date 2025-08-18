Buscan a 100 personas en Málaga para trabajar en una empresa hortofrutícola: estos son los requisitos

Nueva oferta laboral en Málaga. Adecco, empresa especializada en la gestión de recursos humanos que ofrece servicios de empleo, informa de 100 vacantes de una ... empresa de Vélez-Málaga vinculada a la industria hortofrutícola. En concreto se trata de una empresa ubicada en Cajiz que requiere operarios de envasado de frutas y verduras.

Las personas seleccionadas se tendrán que encargar de tareas como volcado de fruta y verduras a línea de producción; control de línea de producción; paletizado; envasado; y limpieza y orden de la zona de trabajo. Por su parte, la empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa de 40 horas semanales de lunes a viernes y en turnos de mañana/tarde. El trabajador dispondrá, especifica la oferta laboral, de una hora para comer y 30 minutos para desayunar.

Entre los requisitos para optar a los puestos, se encuentran disponer de carné de conducir y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo; experiencia en almacén, recolección agrícola o línea; así como disponibilidad de incorporación inmediata. La empresa solicita entre uno o dos años de experiencia. Asegura Adecco, además, que se tendrá en cuenta que la persona «sea muy resolutiva y con ganas de aprender. Con actitud y aptitud».

Las personas interesadas en estos puestos de trabajo pueden registrarse en las ofertas en este enlace.