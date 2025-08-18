Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de frutas y verduras de Merkamálaga.

Buscan a 100 personas en Málaga para trabajar en una empresa hortofrutícola: estos son los requisitos

Una empresa de Cajiz necesita operarios de envasado de frutas y verduras: esta es la jornada laboral y el tipo de contrato que ofrecen

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:47

Nueva oferta laboral en Málaga. Adecco, empresa especializada en la gestión de recursos humanos que ofrece servicios de empleo, informa de 100 vacantes de una ... empresa de Vélez-Málaga vinculada a la industria hortofrutícola. En concreto se trata de una empresa ubicada en Cajiz que requiere operarios de envasado de frutas y verduras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  2. 2 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  5. 5 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  6. 6 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  7. 7

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  8. 8 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  9. 9 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  10. 10

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Buscan a 100 personas en Málaga para trabajar en una empresa hortofrutícola: estos son los requisitos

Buscan a 100 personas en Málaga para trabajar en una empresa hortofrutícola: estos son los requisitos