Buscan a 100 personas en Málaga para trabajar en una empresa hortofrutícola: estos son los requisitos
Una empresa de Cajiz necesita operarios de envasado de frutas y verduras: esta es la jornada laboral y el tipo de contrato que ofrecen
Málaga
Lunes, 18 de agosto 2025, 10:47
Nueva oferta laboral en Málaga. Adecco, empresa especializada en la gestión de recursos humanos que ofrece servicios de empleo, informa de 100 vacantes de una ... empresa de Vélez-Málaga vinculada a la industria hortofrutícola. En concreto se trata de una empresa ubicada en Cajiz que requiere operarios de envasado de frutas y verduras.
Las personas seleccionadas se tendrán que encargar de tareas como volcado de fruta y verduras a línea de producción; control de línea de producción; paletizado; envasado; y limpieza y orden de la zona de trabajo. Por su parte, la empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa de 40 horas semanales de lunes a viernes y en turnos de mañana/tarde. El trabajador dispondrá, especifica la oferta laboral, de una hora para comer y 30 minutos para desayunar.
Entre los requisitos para optar a los puestos, se encuentran disponer de carné de conducir y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo; experiencia en almacén, recolección agrícola o línea; así como disponibilidad de incorporación inmediata. La empresa solicita entre uno o dos años de experiencia. Asegura Adecco, además, que se tendrá en cuenta que la persona «sea muy resolutiva y con ganas de aprender. Con actitud y aptitud».
Las personas interesadas en estos puestos de trabajo pueden registrarse en las ofertas en este enlace.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.