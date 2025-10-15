Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las mujeres reconocidas este miércoles en la Mancomunidad de la Axarquía. SUR
Día Internacional de la Mujer Rural

La Axarquía reconoce a una treintena de mujeres «referentes» en la vida rural

La Mancomunidad Oriental entrega premios a, entre otras, la abogada veleña Patricia Cid, la agente de Medio Ambiente Ingrid Guerrero, las periodistas Patricia Padial y Eva Guzmán y las nadadoras Tomasa Ruiz y Andrea Villén

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:32

Comenta

Sus vidas son auténticos ejemplos de entrega y esfuerzo en cada de los 31 municipios de la Axarquía. La institución comarcal ha entregado este miércoles ... 15 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, reconocimientos a otras tantas féminas de la comarca oriental, que han destacado por su trayectoria personal y profesional en sus respectivos municipios. Los ayuntamientos han sido los encargados de elegir a cada una de las personas a las que se le ha entregado el premio.

