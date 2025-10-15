La Axarquía reconoce a una treintena de mujeres «referentes» en la vida rural

Sus vidas son auténticos ejemplos de entrega y esfuerzo en cada de los 31 municipios de la Axarquía. La institución comarcal ha entregado este miércoles ... 15 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, reconocimientos a otras tantas féminas de la comarca oriental, que han destacado por su trayectoria personal y profesional en sus respectivos municipios. Los ayuntamientos han sido los encargados de elegir a cada una de las personas a las que se le ha entregado el premio.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, Jorge Martín; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez, ambos delPP; la asesora del Instituto Andaluz de la Mujer, Remedios Cueto; la vicepresidenta del área de Igualdad de la Mancomunidad de la Axarquía y alcaldesa de Árchez, Mari Carmen Moreno (PP), y la teniente alcalde de Vélez-Málaga, Lourdes Piña (PP), han presidido la cuarta edición de 'Reconocidas Mujer Rural de la Axarquía', con motivo de esta conmemoración internacional.

La entrega de reconocimientos la han realizado los portavoces de los diferentes partidos que constituyen la Junta General de la institución comarcal, Natacha Rivas (PP); Antonio Yuste (PSOE), Mónica Ruiz en representación del grupo Por mi Pueblo, Juan Peñas (IU), Juan García en representación del Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar y José Pino (Andalucía por Sí).

«Es un orgullo que sea la casa de todas las axárquicas y la de los axárquicos la que nos reúna como comarca, y más aún, que el motivo sea para homenajear a las mujeres rurales de todos nuestros pueblos», ha manifestado Martín en un comunicado, en el que ha destacado «el trabajo, el esfuerzo, el talento y la implicación de todas ellas». «Es un reconocimiento a la huella que dejáis en la sociedad… porque en el mundo global en el que vivimos, vuestro ejemplo salta de un pueblo a otro, del campo a la ciudad y supera las fronteras que delimitan los territorios», ha argumentado.

«Todas os habéis convertido en espejo que inspira a las nuevas generaciones, en altavoz de lo vivido y en palabras de lo que podéis y queréis hacer con vuestras vidas. Hoy sois la cara visible de todas las mujeres rurales del mundo, las que han defendido y protegen su entorno, sus señas de identidad, el medio ambiente, la tradición, la diversidad o la igualdad», ha añadido el presidente de la institución comarcal, haciendo hincapié en el mencionado comunicado a «la contribución que todas han hecho al desarrollo, a la mejora y al bienestar de vuestros pueblos».

Agricultura

«Muchas de vosotras habéis dedicado toda vuestra vida a la agricultura, un trabajo duro que en ocasiones ha estado por encima de la familia o de vuestra salud. También veo valientes empresarias, artistas, deportistas, políticas y asociacionistas…y como nexo común, el orgullo que mostráis de ser mujeres rurales, de tener el secreto de un buen vivir que no todos conocen y de ser ejemplo para generaciones de conocimiento, maestría y resilencia», ha alabado al tiempo que ha hecho una defensa «de los pueblos, y de las nuevas generaciones que siguen apostando por ellos retando a la España vaciada». Los ayuntamientos han sido los encargados en elegir a cada una de las 31 mujeres a las que se les ha entregado el reconocimiento.

«Hoy nos reunimos para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, una fecha en la que, una vez más, ponemos en valor el esfuerzo, la valentía y la creatividad de tantas mujeres que, desde nuestros pueblos, habéis sido y sois el motor de cambio, de progreso y de vida», ha expresado Moreno, recordando que «el mundo rural ha estado marcado históricamente por la invisibilidad del trabajo de las mujeres». »Se las encasillaba en el rol de cuidadoras, sufridoras silenciosas, responsables de la familia, pero apartadas de la toma de decisiones y puestos de responsabilidad y visibilidad alguna«, ha continuado.

«Por este motivo hoy estamos aquí para decir, con orgullo y con firmeza, alto y claro, que esa visión pertenece al pasado y que no podemos permitir que los estereotipos y roles de género sigan marcando el futuro de nuestros pueblos», ha reivindicado la alcaldesa de Árchez, visibilizando «a las mujeres rurales emprendedoras, innovadoras, valientes y comprometidas con la igualdad. Que saben crear oportunidades donde otros solo ven dificultades. Que son capaces de dinamizar comunidades enteras, de rescatar tradiciones y, al mismo tiempo, abrir caminos hacia la modernidad». «Este acto es un homenaje, pero también es una llamada a la acción: debemos seguir rompiendo con los roles y estereotipos que limitan el potencial de nuestras niñas y jóvenes», ha destacado la vicepresidenta de Igualdad.

La institución comarcal ha creado estos galardones para visibilizar la labor de las emprendedoras, trabajadoras, deportistas, artistas o aquellas que han promovido el asociacionismo en sus respectivos pueblos. A aquellas que han dedicado su vida al campo, y que aún jubiladas continúan con sus tareas agrícolas. Los ayuntamientos han sido los encargados de elegir a cada una de las personas a las que se le ha entregado el reconocimiento.

Los reconocimientos especiales otorgados por el organismo mancomunado han recaído en la agente de Medio Ambiente, Ingrid Guerrero Klein; la empresaria veleña y abogada Patricia Cid; las periodistas de Radio Miramar Patricia Padial y Eva Guzmán y a las deportistas del equipo femenino del Club de Natación Axarquía, siendo recogido por Tomasa Ruiz y Andrea Villén.

Antonia Acosta, de Almayate

Por su parte, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha estado presente en una nueva edición de los premios 'Mujer Rural Axarquía'. En su caso se ha reconocido a una vecina de Almayate, Antonia Acosta, cuya vida es un ejemplo de emprendimiento, compromiso comunitario y vocación de servicio. Nacida en Vélez-Málaga, pasó su infancia en Melilla y, en 1992, llegó al núcleo poblacional, al que se entregó profesional y personalmente con presencia activa y solidaria.

Acosta ocupó un rol fundamental en la dinamización social del municipio, integrándose en la vida municipal y con un gran protagonismo en la mejora de la calidad de vida del pueblo, como impulsora de iniciativas de innovación social, educación y formación en valores, muy vinculada al día a día de la parroquia y esgrimiendo capacidad de arraigo, vocación de servicio y voluntad de transformar la vida almayateña.

Por su parte, en el caso de Nerja, se ha reconocido a Carmen Álvarez Muñoz «por una vida consagrada a luchar por su familia, a dedicarse a la agricultura, y a hacer de esta actividad su forma de vida y sostenimiento familiar». La galardonada fue reciida hace unos días por el regidor nerjeño, José Alberto Armijo (PP), quien la felicitó «por este merecido reconocimiento».

Nerja premia a Carmen Álvarez Muñoz «por una vida consagrada a luchar por su familia y por la agricultura»

Al mismo tiempo, destacó en un comunicado que Carmen «representa los valores de la mujer rural, esfuerzo, dedicación y compromiso con su entorno, subrayando que es un motivo de orgullo para Nerja». Por su parte, Carmen Álvarez mostró su «agradecimiento a todos los que han respaldado su nombramiento».

Nacida el 22 de agosto de 1949 en el río de la Miel, Carmen creció en una familia humilde de agricultores como la menor de tres hermanos. Desde pequeña se caracterizó por su curiosidad, inquietud y sensibilidad hacia la naturaleza y su entorno. Hoy, a sus 76 años, «sigue siendo un pilar fundamental de su familia y un ejemplo de dedicación y compromiso con la comunidad».

Carmen Rico Sánchez de El Morche

Por su parte, en Torrox se ha premiado a Carmen Rico Sánchez, vecina de El Morche. El alcalde, Óscar Medina (PP), ha manifestado en un comunicado que «es una mujer muy conocida y querida, símbolo de amabilidad, entrega y compromiso con El Morche y sus vecinos». La concejala de Mujer e Igualdad, Vanessa López (PP), ha sido la encargada de entregar la placa de reconocimiento y unas flores a Mari Carmen Rico, expresando que la vida de esta vecina de El Morche, presidenta de la asociación de mujeres, «ha estado siempre vinculada al esfuerzo y a los valores del mundo rural, transmitiendo a su familia la importancia del trabajo honrado, la solidaridad, y el amor».

Tanto Óscar Medina como Vanessa López también han destacado que Rico, «madre de dos hijos y una hija, orgullosa abuela de varios nietos y esposa de un marido que la adora y la acompaña, ha formado una familia de gran arraigo en El Morche, cuyos descendientes se han convertido en destacados empresarios de la hostelería local». Con respecto a la presidencia de Mari Carmen Rico en la asociación de mujeres de El Morche, «ha desempeñado un papel fundamental en la dinamización social del municipio, impulsando iniciativas en favor de la igualdad, el desarrollo colectivo y la unión vecinal».

Por último, ambos dirigentes locales han añadido que «Mari Carmen es la candidata idónea para recibir este reconocimiento por su ejemplo vital, su lucha constante por los ideales de justicia y equidad, y por representar de forma tan clara el espíritu de la mujer rural que combina tradición y modernidad». El teniente de alcalde de El Morche, José Luis Ruiz (PP), también se ha sumado a las felicitaciones de Medina y López afirmando que «es un orgullo para nosotros poder homenajear a una vecina con los grandes valores de Mari Carmen, una enhorabuena que también queremos trasladar a toda su familia».