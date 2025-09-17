Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las instalaciones del centro de menores de Torre del Mar. SUR

«Asfixiado por la falta de presupuesto»: CSIF denuncia la situación del centro de menores de Torre del Mar

El sindicato alerta del «abandono» del único espacio en la provincia para acoger a niños y jóvenes en situación de desamparo, «que lleva más de cuatro meses sin pagar a proveedores»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:52

Es una de las más viejas aspiraciones del Ayuntamiento de Vélez-Málaga desde hace ya varias décadas: disponer del edificio del antiguo Hogar Virgen de ... la Victoria, en pleno centro de Torre del Mar, que se usa como centro de menores por parte de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la Administración regional, gobernada por el PP, no tiene la más mínima intención, en estos momentos, de ceder el inmueble al Consistorio veleño. Eso sí, según el sindicato CSIF, la situación del edificio, con capacidad para una veintena de plazas, no es la mejor desde hace ya meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  7. 7

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  8. 8 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes
  9. 9

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  10. 10

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Asfixiado por la falta de presupuesto»: CSIF denuncia la situación del centro de menores de Torre del Mar

«Asfixiado por la falta de presupuesto»: CSIF denuncia la situación del centro de menores de Torre del Mar