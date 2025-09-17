«Asfixiado por la falta de presupuesto»: CSIF denuncia la situación del centro de menores de Torre del Mar

Es una de las más viejas aspiraciones del Ayuntamiento de Vélez-Málaga desde hace ya varias décadas: disponer del edificio del antiguo Hogar Virgen de ... la Victoria, en pleno centro de Torre del Mar, que se usa como centro de menores por parte de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la Administración regional, gobernada por el PP, no tiene la más mínima intención, en estos momentos, de ceder el inmueble al Consistorio veleño. Eso sí, según el sindicato CSIF, la situación del edificio, con capacidad para una veintena de plazas, no es la mejor desde hace ya meses.

Así, la central sindical ha alertado este miércoles de la «grave situación de abandono» en la que se encuentra el centro de protección de menores Virgen de la Victoria de Torre del Mar, dependiente de la Delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. El sindicato ha asegurado en un comunicado que «la falta de presupuesto ha llevado al centro a una situación de asfixia económica insostenible y que compromete su continuidad».

Así lo ha denunciado CSIF a través de un escrito dirigido a la Administración autonómica en el que traslada su «preocupación por el estado de abandono material, económico y funcional del centro, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas efectivas para revertir una situación que se agrava cada día». Según la vicepresidenta de CSIF en Málaga, Isabel García, la plantilla «está haciendo su trabajo con los medios que pueden, bajo mínimos, cualquier euro que necesiten tienen que pedir permiso y hay jóvenes que no pueden esperar, necesitan una atención inmediata».

«La plantilla está haciendo su trabajo con los medios que pueden, cualquier euro tienen que pedir permiso» Isabel García Vicepresidenta de CSIF en Málaga

La principal y más preocupante deficiencia denunciada por la central sindical es «la falta absoluta de presupuesto operativo». «Este centro carece de un presupuesto asignado para cubrir los gastos ordinarios y acumula actualmente una deuda superior a los 100.000 euros con proveedores, algunos de los cuales ya han dejado de prestar servicio tras más de cuatro meses sin abonarse facturas», han detallado.

CSIF ha considerado que esta situación «compromete el suministro de bienes básicos como alimentación, limpieza o material de uso diario», al tiempo que han señalado que ya se ha limitado el consumo de algunos alimentos como la carne y se ha prescindido de servicios externos que son esenciales para garantizar la salubridad de las instalaciones, como los controles de calidad del agua y de plagas.

«Condiciones lamentables»

Desde CSIF han asegurado que «las condiciones en las que se encuentra el edificio son lamentables y requiere trabajos de reforma, prometidos por la administración pero que nunca llegan». Este edificio, «que lleva más de 30 años sin inversión alguna», presenta deficiencias importantes en seguridad y salubridad, según el sindicato, «provocando que los menores y trabajadores convivan en módulos deteriorados, con techos en mal estado, mobiliario obsoleto y problemas de limpieza que incluyen la presencia de plagas».

Las dificultades derivadas de la falta de presupuesto también han provocado que los menores no perciban desde hace más de un año el dinero para gastos personales que tienen asignado, por lo que son los propios trabajadores los que, muchas veces, lo asumen de su bolsillo. «Este verano, por ejemplo, los profesionales que atienen a estos niños se han tenido que hacer cargo de los gastos por una intervención dental de urgencia a uno de los menores ante la falta de respuesta por parte de la Administración», han detallado desde CSIF.

Es el único centro que queda en la provincia, tras el cierre, según la Junta, «provisional», del de Torremolinos en 2023

Gracias a estos trabajadores y su dedicación se está prestando este servicio esencial a menores vulnerables, en situación de desamparo, que encuentran en este centro una primera acogida por parte de unos servicios sociales «que están prácticamente desmantelados en Málaga». Este centro de protección de menores, con 21 plazas de capacidad, es el único que queda en la provincia, tras el cierre, según la administración autonómica, «provisional», del centro de Torremolinos en noviembre de 2023; y en él conviven niños y niñas con perfiles y edades diferentes, «que no siempre tienen garantizada la separación en módulos de convivencia independientes como recoge la normativa». Según García, el centro ha llegado a tener hasta 24 menores acogidos.

También gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, estos menores han podido acceder a algunas actividades educativas o recreativas este verano, ya que la Administración autonómica «ha abandonado absolutamente estas asignaciones, siendo necesaria la solicitud de servicios externos gratuitos para cubrir esas carencias», según el sindicato CSIF.

«Dejación de funciones»

«Esta dejación de funciones por parte de la Delegación Territorial se refleja también en la dotación de plantilla, totalmente insuficiente y con déficit de profesionales de todas las categorías, como educadores, personal de limpieza, vigilancia y mantenimiento», han manifestado desde el sindicato, al tiempo que han apuntado que estos trabajadores, «que dan lo mejor de sí para garantizar el servicio, trabajan en condiciones pésimas, con una sobrecarga crónica y sin garantías para su seguridad y salud».

CSIF ha denunciado que la Delegación Territorial «no ha dado respuesta a las reiteradas denuncias, ni ha autorizado el gasto necesario para garantizar el funcionamiento básico del centro, vulnerando los derechos de los menores y las condiciones laborales del personal». En su escrito, la central sindical ha exigido «medidas urgentes e inmediatas para garantizar una atención digna, segura y profesional a los menores tutelados por la Junta de Andalucía». «Es inadmisible que un centro de primera acogida, el único en la provincia de Málaga, que debe ser un entorno protector y rehabilitador, funcione bajo una precariedad estructural y económica que pone en riesgo tanto a los menores como a los profesionales», han considerado desde el sindicato.

Ampliar Imagen del interior del centro de menores de Torre del Mar. SUR

Finalmente, la central sindical ha insistido en «la responsabilidad directa de la Administración autonómica de dotar de los recursos necesarios estos servicios públicos esenciales para la protección de la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad; y ha advertido de que está estudiando las medidas contra una situación insólita, insostenible e intolerable en nuestra Administración Pública». Por su parte, este periódico ha intentado, sin éxito hasta el momento, recabar una valoración del Gobierno andaluz sobre estas denuncias del sindicato CSIF.

Negociación en el Ayuntamiento

Por otro lado, los sindicatos integrantes de la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Vélez-Málaga han anunciado que se vieron «obligados a abandonar la reunión celebrada el pasado 9 de septiembre ante la actitud no negociadora de los componentes de la citada mesa». «La documentación necesaria para tratar dichas reuniones no se entregan con el necesario tiempo, se entrega de manera tardía e insuficiente para evitar una negociación de 'buena fe', tal y como marca la ley, impidiendo sibilinamente que los sindicatos puedan analizar con la profundidad y el tiempo requerido, la información presentada, evitando la obligatoria participación», han considerado desde CC OO en un comunicado.

A juicio de esta central sindical, «temas de vital importancia como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), modificaciones en la plantilla de personal o la negociación de la carrera horizontal entre otros, son obviados» por el gobierno municipal bipartito, de PP y GIPMTM, «impidiendo su negociación con los sindicatos».

«La documentación para tratar dichas reuniones no se entregan con el necesario tiempo»

«La actitud mostrada por el Ayuntamiento ha sido más de mero trámite informativo que de diálogo o negociación real, ya que se han limitado a 'dar cuenta' de las cuestiones sin tener en cuenta las propuestas y aportaciones planteadas por los distintos sindicatos, y sin intención alguna de cumplir el dictado del Estatuto Básico de los Empleado Públicos, lo que evidencia una clara falta de voluntad negociadora», han asegurado desde CC OO.

A este malestar, «hay que sumar la reciente denuncia por el incumplimiento ante la no implantación del Plan de Igualdad, lo cual deja entrever la poca voluntad negociadora por parte del Consistorio». Por último, desde CC OO han apuntado que que «con esta actitud, el Ayuntamiento de Vélez Málaga se arriesga a que los actos emanados de la mesa general de negociación, como el propio presupuesto municipal, puedan ser declarados nulos de pleno derecho, con el consiguiente perjuicio al municipio», han finalizado.