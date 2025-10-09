Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de presentación de la programación formativa en el Ayuntamiento veleño. SUR

Arranca la tercera edición del Centro de Alto Rendimiento Empresarial y del espacio de Coworking de Vélez-Málaga

La iniciativa del Ayuntamiento, la Junta y la Escuela de Organización Industrial persigue impulsar la economía digital, a través de actuaciones de formación y tutorización para jóvenes y emprendedores digitales

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:52

Comenta

Vélez-Málaga sigue apostando por el emprendimiento empresarial. El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, ha presentado, junto a la directora de la Escuela de Organización ... Industrial (EOI), Loli Martínez, y el coordinador provincial de ADA, José María Gómez, la tercera edición del Centro de Alto Rendimiento Empresarial (CARE) y de la iniciativa Coworking, dos proyectos que se reeditarán en el mes de noviembre, y que persiguen el impulso de la economía digital y proyectos de transformación, a través de actuaciones de formación y tutorización para jóvenes, emprendedores digitales y trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  9. 9 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Arranca la tercera edición del Centro de Alto Rendimiento Empresarial y del espacio de Coworking de Vélez-Málaga

Arranca la tercera edición del Centro de Alto Rendimiento Empresarial y del espacio de Coworking de Vélez-Málaga