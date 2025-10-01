Un antiguo barco de pesca de Caleta de Vélez, en la flotilla que va hacia Gaza

La Flotilla Global Sumud se ha adentrado en la noche de este miércoles en aguas próximas a la Franja de Gaza, por lo que el Ejército israelí ha iniciado su interceptación ... , tal y como habían advertido si no cambiaban su rumbo y se dirigían a otro puerto. En la comitiva de 44 embarcaciones hay uno, el 'Estrella y Manuel', que hasta hace apenas unos meses era un barco de pesca de cerco que operó durante años en el puerto de Caleta de Vélez, según ha podido confirmar SUR.

La embarcación, de 17,4 metros de eslora y con una potencia en sus motores de 160 caballos, fue vendida por sus dueños, una familia de Vélez-Málaga, hace apenas unas semanas y conducida hasta Barcelona dentro del trato. Los compradores, de rasgos árabes, abonaron unos 250.000 euros por el antiguo barco de pesca, del que desecharon los enseres y redes, ya que su finalidad era reconvertirlo en una embarcación para el transporte de ayuda humanitaria y de personas.

El Estrella y Manuel es una embarcación de poliéster que tiene una matrícula de Málaga del año 2002, según consta en el Registro General de la Flota Pesquera que puede consultarse en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La embarcación forma parte de la comitiva de la Flotilla Global Sumud, cuyo recorrido puede seguirse en tiempo real en esta página. Por el momento, sigue navegando y no ha sido interceptado por el Ejército israelí, como sí ha ocurrido ya con los barcos Adara, Alma y Sirius.