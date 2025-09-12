Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de la iniciativa solidaria en el Ayuntamiento de Algarrobo. SUR

De Algarrobo a Santiago de Compostela en bicicleta: el reto solidario de dos vecinos de la Axarquía

José Luis Rojas y Julio Villamañán recorrerán más de mil kilómetros para impulsar escuelas terapéuticas y visibilizar las necesidades reales de inclusión de las personas con autismo en la comarca oriental

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:16

Hacer el Camino de Santiago es uno de los desafíos físicos más exigentes que hay en España, especialmente si se realizan trazados como el que ... conecta Málaga con la ciudad gallega. Son más de mil kilómetros, que José Luis Rojas, de 41 años, y Julio Villamañán, de 51, dos vecinos de la Axarquía, se han propuesto completar a finales de este mes de septiembre con un fin solidario. El objetivo es ayudar y dar visibilidad a las personas con autismo, recaudando fondos para la Asociación de Familiares y Amigos de Discapacitados de Nerja (Afadine).

