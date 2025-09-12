De Algarrobo a Santiago de Compostela en bicicleta: el reto solidario de dos vecinos de la Axarquía

Hacer el Camino de Santiago es uno de los desafíos físicos más exigentes que hay en España, especialmente si se realizan trazados como el que ... conecta Málaga con la ciudad gallega. Son más de mil kilómetros, que José Luis Rojas, de 41 años, y Julio Villamañán, de 51, dos vecinos de la Axarquía, se han propuesto completar a finales de este mes de septiembre con un fin solidario. El objetivo es ayudar y dar visibilidad a las personas con autismo, recaudando fondos para la Asociación de Familiares y Amigos de Discapacitados de Nerja (Afadine).

El salón de plenos del Ayuntamiento de Algarrobo ha acogido la presentación del llamado 'Gran Reto Solidario Algarrobo-Santiago, un proyecto que unirá la localidad axárquica con Santiago de Compostela en bicicleta, sumando más de mil kilómetros solidarios. Su objetivo es dar visibilidad a las familias con hijos con necesidades educativas especiales y recaudar fondos para garantizar el mantenimiento de las escuelas terapéuticas durante los periodos no lectivos como el verano, la Semana Santa, Navidades o Semana Blanca.

La iniciativa ha sido presentada por la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas (PP), junto a José Luis Rojas, gerente del centro deportivo SaludTraining y promotor del reto, y Manuel Navas, presidente de la asociación Afadine, y Carolina Segovia, madre de un joven con autismo. Villamañán es guardia civil, con destino en San Sebastián. «Somos aficionados al ciclismo, con bicicletas de montaña y va a ser un reto y una aventura para nosotros. Animamos a otros ciclistas y clubes a acompañarnos, en algunas etapas. Tenemos previsto hacer 10 ó 12 días, a una media de cien kilómetros cada etapa», ha explicado Rojas.

«Este reto solidario nace desde Algarrobo con una vocación social: dar voz a quienes más lo necesitan» Natacha Rivas Alcaldesa de Algarrobo

«Este reto solidario nace desde Algarrobo con una profunda vocación social: dar voz a quienes más lo necesitan», ha señalado la alcaldesa. «Queremos que este recorrido simbolice también un viaje hacia una sociedad más inclusiva, más empática y más justa con las familias que conviven con la diversidad», ha apostillado la regidora en un comunicado.

La salida oficial tendrá lugar el próximo 27 de septiembre desde el centro SaludTraining, en Algarrobo Costa, y está abierta a todas las personas que quieran acompañar al equipo ciclista en los primeros metros del trayecto. La primera etapa terminará en Iznájar, tras casi 90 kilómetros. Durante los días siguientes, los dos ciclistas recorrerán España entera a pedales hasta llegar a Galicia, a través de la llamada Ruta Mozárabe, por la Vía de la Plata, difundiendo en cada etapa la causa por la que pedalean.

Para financiar la iniciativa, se ha creado una camiseta solidaria cuyo importe irá destinado a Afadine. Además, se ha abierto la colaboración a empresas, entidades y personas particulares a través de patrocinio económico, aportación de material o difusión en redes sociales. Las entidades colaboradoras aparecerán en camisetas, cartelería y publicaciones digitales.«Cada kilómetro que recorramos será por ellos», ha afirmado José Luis Rojas, impulsor del proyecto. «Por los niños, por sus familias, por los profesionales que los acompañan y por todas las personas que creen en una inclusión real», ha apostillado.

El «sueño» de un centro de día en Nerja

Por su parte, Manuel Navas, presidente de Afadine, ha explicado que gracias a este reto solidario, esta Navidad podría celebrarse por primera vez un campamento con intervención terapéutica. «Cuando llega un periodo de vacaciones, estos niños no tienen dónde ir. Las escuelas terapéuticas son fundamentales para que mantengan su rutina y su equilibrio emocional. No solo en Navidad, el objetivo es consolidarlo también en Semana Blanca, Semana Santa y verano», ha explicado Navas.

Navas ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Algarrobo y de todo el equipo organizador. «Es emocionante ver cómo el deporte se convierte en motor de transformación social. Gracias por pedalear por nuestros chicos y chicas, y por visibilizar una realidad que aún necesita mucho apoyo». Además, Navas ha señalado que su «sueño» es lograr un centro de día en Nerja, «un espacio ya diseñado y preparado para ser una realidad si contamos con el apoyo institucional necesario».

El Gran Reto Solidario comenzará el próximo 27 de septiembre desde el centro SaludTraining de Algarrobo Costa, con una salida abierta a la ciudadanía. La ruta recorrerá toda España hasta llegar a Galicia, dando visibilidad a este colectivo en cada etapa. El impulsor del reto, José Luis Rojas, ha querido animar a toda la comarca y a las instituciones a sumarse: «Cada kilómetro es por ellos. Por su bienestar, por sus derechos, por su felicidad. Queremos sumar personas, empresas, profesionales... porque todos podemos hacer algo para mejorar su día a día», ha dicho. En las dos últimas etapas, ya en Galicia, se sumarán Navas y Óscar, un compañero de trabajo de Rojas.

«Cada kilómetro es por ellos. Por su bienestar, por sus derechos, por su felicidad. Queremos sumar personas» José Luis Rojas Impulsor de reto

Desde la organización se han habilitado diferentes formas de colaboración: una camiseta solidaria, que saldrá muy pronto a la venta, y cuya recaudación íntegra irá destinada a Afadine.Además hay patrocinios para empresas o profesionales, tanto económicos como materiales o en difusión. Igualmente está la colaboración ciudadana, acompañando la salida, compartiendo en redes o participando en alguna etapa. Todas las entidades y marcas colaboradoras aparecerán en camisetas, carteles y redes sociales del reto, «lo que también supone un impulso de visibilidad para quienes lo hacen posible».

«Pedalearemos con el corazón lleno de nombres, historias y razones», ha concluido la alcaldesa. «Y desde Algarrobo volveremos a demostrar que los pequeños pueblos también pueden liderar grandes causas», ha apostillado Rivas. Carolina Segovia ha explicado que tiene un hijo con autismo que ya tiene 18 años. «Nos preocupa que no haya cerca un centro de día para cuando se hacen mayores así que ese es una de nuestras grandes reivindicaciones», ha expresado esta progenitora.