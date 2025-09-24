Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las universidades de calidad generan confianza con independencia de que sean públicas o privadas

Líderes con propósito | Rosa María Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo

Las universidades de calidad generan confianza con independencia de que sean públicas o privadas

La Universidad CEU San Pablo tiene casi un siglo de trayectoria al servicio del ámbito académico, con una elevada empleabilidad de sus alumnos

María de las Cuevas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:07

La universidad privada en España aumenta sus índices de confianza, con un tercio del total de matrículas. La Universidad CEU San Pablo tiene casi un ... siglo de trayectoria al servicio del ámbito académico, con una elevada empleabilidad de sus alumnos

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  8. 8 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10 Nueva plaga en Andalucía: llegan los gusanos cabezudos y la Junta toma medidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las universidades de calidad generan confianza con independencia de que sean públicas o privadas