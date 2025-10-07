Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hugo Giralt, fundador y CEO de Propelland. R. C.
Líderes con propósito I Hugo Giralt, fundador y CEO de Propelland

«Un líder humanista pone límites claros al uso de la tecnología»

En un entorno donde la IA puede manipular, Hugo Giralt, miembro del comité asesor del II Foro Líderes con Propósito, pondrá sobre la mesa cuestiones sobre humanismo, empresa y propósito

María de las Cuevas

Martes, 7 de octubre 2025, 09:48

Hugo Giralt es cofundador y CEO de Propelland, una empresa global de estrategia, diseño, e ingeniería que ayuda a las organizaciones a transformarse y crecer. ... Con una visión internacional y una experiencia de décadas en el mundo corporativo, Giralt, miembro del comité asesor de Líderes con Propósito, apunta sus claves para integrar la IA con ética, uno de los temas que se abordará en la segunda edición del Foro Líderes con Propósito.

