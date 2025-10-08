Isabel Díaz Ayuso y Carlos Cuerpo participan hoy en el II Foro Líderes con Propósito
Este encuentro, organizado por Vocento, une empresa y humanismo, y sitúa el propósito en el centro como multiplicador de la confianza
C. P. S.
Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:39
Desde primera hora de la mañana y a lo largo del día de hoy, la Fundación Francisco Giner de los Ríos de Madrid se convierte ... en el punto de encuentro donde pensadores, políticos y líderes empresariales reflexionan sobre humanismo, propósito y confianza, en un momento en el que el avance de la inteligencia artificial hace más importante que nunca situar a las personas en el centro de las organizaciones.
La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y la diputada y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, son algunos de los participantes en esta jornada, que también cuenta con las ponencias del neurocientífico Mariano Sigman, el filósofo Jose Antonio Marina, el economista Jordi Gual y el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga.
Asimismo, intervienen los máximos responsables de las compañías que forman la comunidad de Líderes con Propósito: CEU San Pablo; Deloitte; Ecoembes; Iberia; ISDIN; ISS; L'Oréal; McDonald's; Novartis; Salesforce; Santander y Tendam.
