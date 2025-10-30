Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El catedrático José Antonio Marina, reflexionó en profundidad sobre el «sesgo de confirmación por el que todos nos dejamos llevar».
Líderes con propósito | José Antonio Marina, profesor de Secundaria y ecritor

«Las ideologías son patógenos mentales que anulan el pensamiento crítico»

José Antonio Marina, catedrático de filosofía y autor de 'Vacuna contra la insensatez', reflexiona sobre la vulnerabilidad del ser humano a ser manipulado y el impacto de las nuevas tecnologías.

María De Las Cuevas

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:32

En su libro habla de una vacuna contra la insensatez, ¿qué antígenos la componen?

Al igual que en el campo de la biología, los patógenos ... mentales son aquellas ideas que aprovechan los puntos débiles de un individuo y alteran su forma de pensar, sentir y actuar. Lo colonizan y manipulan. Las vacunas intentan, o bien fortalecer el sistema de defensas del individuo, o bien desactivar los agentes patógenos. En el terreno mental he identificado tres tipos de patógenos: falsas noticias, virus mentales y marcos de insensatez. Las vacunas que intentan fortalecer las defensas, sobre todo aumentan la «competencia heurística», la capacidad de una persona para enfrentarse con los problemas. Las de mayor nivel son el pensamiento crítico y las normas éticas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  4. 4 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  5. 5

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  6. 6 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  7. 7 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  8. 8 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  9. 9

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  10. 10 Moreno cancela su viaje al funeral de la dana por el retraso de su vuelo y las incidencias por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Las ideologías son patógenos mentales que anulan el pensamiento crítico»

«Las ideologías son patógenos mentales que anulan el pensamiento crítico»