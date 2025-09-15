Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El II Foro Líderes con Propósito, organizado por Vocento, analizará cómo la confianza permite dar respuesta a los grandes desafíos sociales y corporativos

El único summit empresarial en España con perspectiva humanista celebra, el 8 de octubre, su segunda edición

C. P. S.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:36

Los últimos estudios realizados sobre el clima de confianza a nivel global revelan que estamos viviendo una crisis de descontento social generalizada, impulsada por la ... polarización política y las turbulencias económicas. Así lo acredita el 25º Barómetro de la Confianza de Edelman, que revela que el 46% de los españoles, en línea con el resto de Europa, manifiesta un claro escepticismo sobre las instituciones. De todo ello hablará Lucía Carballeda, Co-CEO y Head of Reputation, de Edelman España.

