El catedrático de Economía, autor del libro La confianza no tiene precio, Jordi Gual
Líderes con Propósito | Jordi Gual, Empleo y confianza

«Debemos reforzar la educación en valores desde la escuela primaria»

El catedrático de Economía, autor del libro La confianza no tiene precio, argumenta que la visión humanista de las compañías, situando a las personas en el centro, genera espacios de trabajo más productivos y atrae talento.

María Corisco

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:00

¿Por qué ha considerado relevante participar en este foro que aborda la empresa con una visión humanista?

La concepción que tengo de una compañía ... es la de una organización humana que funciona gracias a su principal activo: las personas que la componen, tanto dirigentes como el resto del personal. La clave de la competitividad es la cultura que se desarrolla en su seno, y por lo tanto, la visión humanista es esencial en los espacios de trabajo, situando a las personas en el centro. Eso permite generar un clima confiable y atraer talento.

