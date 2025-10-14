Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Junta empieza a vacunar este martes de la gripe y el covid a los mayores de 80 años y a los dependientes

A partir del 20 de octubre será el turno de las personas de 70 años o más y los niños de más de 5 años y adultos con patologías crónicas

E. Press

Martes, 14 de octubre 2025, 10:24

La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud, comienza ... este martes a vacunar contra la gripe y el covid a los andaluces mayores de 80 años y a las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales.

