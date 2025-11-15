Las universidades públicas reciben 1.708,6 millones en el primer reparto de fondos

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores del sistema público de educación superior acordaron ayer en el seno del Consejo Andaluz de ... Universidades (CAU) el primer reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para el ejercicio 2025 que alcanza la cifra de 1.708,68 millones de euros.

Este órgano representativo de las universidades públicas, presidido por el consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, abordó también los proyectos y las cuantías de cada institución académica que podrán ser financiados con cargo a los 20 millones contemplados en el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para este año.

La Consejería de Universidad resaltó que las diez instituciones académicas públicas reciben mensualmente transferencias de la Junta en el marco del modelo de financiación y esta distribución establecida ayer posibilitará ajustar las que restan por formalizar.

De esos 1.708,68 millones, 1.566,5 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; mientras que la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos, supone una partida de 126,7 millones. Otros 15,49 millones van dirigidos a sufragar los complementos autonómicos del personal docente e investigador.

La Consejería de Universidad llevará a cabo próximamente un segundo reparto que englobará, entre otras cuantías, 16 millones de financiación adicional.