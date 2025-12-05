Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Unidad Aceleradora impulsa 143 de proyectos con 18.167 millones de inversión

Las iniciativas impulsadas hasta ahora han visto agilizada su tramitación y han generado cerca de 54.500 empleos en sectores diversos

José Luis Piedra

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

El trabajo desarrollado por la Unidad Aceleradora de Proyectos de Andalucía de la Junta de Andalucía ha impulsado desde su creación en 2020 un ... total de 143 proyectos empresariales de alto valor estratégico para la región que han movilizado 18.167 millones de euros de inversión.

