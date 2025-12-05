La Unidad Aceleradora impulsa 143 de proyectos con 18.167 millones de inversión

El trabajo desarrollado por la Unidad Aceleradora de Proyectos de Andalucía de la Junta de Andalucía ha impulsado desde su creación en 2020 un ... total de 143 proyectos empresariales de alto valor estratégico para la región que han movilizado 18.167 millones de euros de inversión.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, realizó balance de la gestión por parte de esta unidad destinada a agilizar los grandes proyectos que atrae la comunidad y que hasta la fecha ha supuesto la creación de 54.494 empleos.

Carolina España, que visitó la sede de esta unidad tras asumir su departamento las competencias sobre simplificación administrativa, resaltó que se trata de un «potente instrumento que atrae iniciativas empresariales gracias a las cuales la economía andaluza sigue creciendo y creando empleo» y añadió que este órgano pone de relieve que «cuando la administración trabaja de forma ágil, moderna y cercana, Andalucía se convierte en un destino claro para invertir, crecer y generar empleo».

A su juicio, «detrás de los números de esta unidad hay oportunidades reales de crecimiento y futuro para miles de familias andaluzas, para nuestros municipios y para el tejido económico local».

La titular de Economía sostuvo que la puesta en marcha de esta unidad respondió a la apuesta por parte del Gobierno andaluz de dotar a Andalucía de una estructura capaz de agilizar trámites administrativos y acompañar de manera integral a proyectos empresariales estratégicos.

Carolina España señaló que esta Unidad Aceleradora ha demostrado que reducir burocracia es posible cuando se destinan los recursos adecuados, contribuyendo a introducir una nueva forma de trabajar en la Junta basada en la coordinación, la anticipación de problemas y el diálogo permanente con las empresas».

«Hemos conseguido transformar la relación de la administración con el tejido productivo para convertirnos en aliados de quienes quieren invertir en Andalucía», destacó la consejera.

Carolina España afirmó que «hay muchos más proyectos que, aun no estando aún en fase de ejecución debido a su complejidad, han finalizado toda su tramitación en la Unidad en un tiempo récord», lo que les permitirá atraer financiación y avanzar sin demoras una vez completada su fase técnica o industrial.

Esta unidad cuenta con profesionales especializados que coordinan todos los trámites interadministrativos a fin de reducir los tiempos e impulsar soluciones que permiten que los proyectos puedan avanzar conforme al calendario previsto.

Las iniciativas impulsadas desde esta unidad han abarcado sectores esenciales para el futuro económico de la región y de las áreas más diversas, desde la transición energética a la movilidad sostenible, pasando por la industria farmacéutica, la innovación tecnológica o la economía circular con proyectos repartidos por toda la comunidad.