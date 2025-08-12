UGT-A y CSIF piden medidas urgentes para fomentar el empleo juvenil

Los sindicatos UGT y CSIF en Andalucía han pedido hoy con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud medidas urgentes para fomentar ... el empleo entre los jóvenes para poner fin a la precaridad estructural que sufren en el ámbito laboral.

UGT-A ha defendido la necesidad de un «pacto por el empleo juvenil digno, que incluya la reducción drástica de la temporalidad, el refuerzo de la Formación Profesional y su conexión con empleos de calidad y el impulso de los empleos verdes, digitales y cuidados con derechos«.

Además, el sindicato ugetista ha puesto de relieve que «no se puede hablar de bienestar juvenil sin hablar de salud mental, que no es un problema trivial e intranscendente, ya que cuatro de cada diez adolescentes manifiestan haber tenido un problema de salud mental, según un estudio de la Universidad de Sevilla».

Igualmente, en 2022, un informe de la Junta refleja que la atención a jóvenes representa el 28% del total de los 310.155 pacientes andaluces con problemas de salud mental, incluyendo trastornos de alimentación, depresión, ansiedad y fobias, lo que a juicio de UGT es un «grave problema».

Asimismo, UGT-A ha reinvindicado más vivienda pública de alquiler para jóvenes y ayudas al alquiler vinculadas al salario y políticas fiscales que frenen la especulación, además de mejores salarios para los jóvenes«.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado la puesta en marcha «inmediata» de políticas de empleo específicas dirigidas a la juventud con el objetivo de «facilitar el acceso al mercado laboral» de los menores de 25 años y frenar la «alta e inaceptable» tasa de paro juvenil, que se sitúa en el 34,28%, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2025.

Según CSIF, la tasa de desempleo interanual ha descendido en casi 4,5 puntos respecto al año anterior, la situación continúa siendo «alarmante» y, según los datos expuestos, 97.000 jóvenes andaluces de hasta 25 años se encuentran en paro, 5.400 más que en el primer trimestre del año.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha denunciado que la comunidad se encuentra «en el furgón de cola» respecto al resto de España, ya que la tasa de paro juvenil andaluza «supera en casi diez puntos la media nacional (24,5 %)». Además, ha señalado que, incluso cuando los jóvenes consiguen empleo, «la precariedad sigue siendo la norma, con salarios bajos y condiciones laborales mejorables».