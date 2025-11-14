El tiempo en Andalucía: previsión para el sábado, 15 de noviembre de 2025

¿Necesitas una previsión meteorológica precisa en Andalucía? Nuestros expertos te ofrecen datos detallados sobre temperatura, clima, probabilidad de lluvia, precipitaciones y viento, para que ... planifiques tus actividades al aire libre sin preocupaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

La Agencia Estatal de Meteorología, conocida como AEMET, es la institución gubernamental encargada de la recopilación, análisis y difusión de información meteorológica en España. Fundada en 1887, la AEMET desempeña un rol vital en la sociedad española al proporcionar pronósticos del tiempo precisos, alertas y avisos para mantener informada a la población sobre las condiciones meteorológicas. Además de su función de pronóstico, la agencia juega un papel esencial en la supervisión y seguimiento de fenómenos meteorológicos adversos, contribuyendo así a la seguridad de las personas y a la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con el clima.

La AEMET opera una extensa red de estaciones meteorológicas, radares y satélites, lo que le permite ofrecer datos actualizados y fiables en todo el territorio español. Asimismo, se encarga del estudio y análisis de datos climáticos a largo plazo, lo que resulta fundamental para comprender los patrones climáticos y sus tendencias. En definitiva, la AEMET desempeña un papel crucial en la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que proporciona información que incide en la toma de decisiones y en la planificación de actividades que dependen de las condiciones meteorológicas, como la agricultura, la navegación y la gestión de recursos hídricos, entre otras.