Tejerina incendia la precampaña con sus críticas a la educación andaluza
La exministra del PP dice que «un niño de diez años en Andalucía sabe lo que uno de ocho en Castilla y León». Moreno rechaza estas palabras y Díaz ve un «desdén supremacista»
Viernes, 19 octubre 2018

La precampaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre subió de tensión este jueves con la polémica protagonizada por la popular Isabel García Tejerina con sus críticas a la educación andaluza. La exministra de Agricultura y Medio Ambiente y actual vicesecretaria de Acción Social del PP sostuvo que hay un «deterioro» de la educación en España por el que hay diferencias entre las comunidades autónomas de manera que en Andalucía «lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León». Unas declaraciones efectuadas en el programa 'Los Desayunos' de TVE que después la diputada matizó en los pasillos del Congreso aduciendo que se refería a la gestión socialista en la Junta. Sin embargo, el incendio político ya estaba provocado y todos los partidos políticos andaluces, incluido sus compañeros del PP, mostraron su indignación y rechazo a estas declaraciones.

Desde Archidona, donde acudió a los actos por el cincuentenario del colegio San Sebastián, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tachó de «lamentable» las declaraciones de García Tejerina que, a su juicio, suponen «un desdén supremacista» con el que la derecha «desprecia y mira por encima del hombro a Andalucía» y criticó «la ignorancia total y el desconocimiento» con el que la exministra habla de la comunidad.

Díaz aprovechó esta oportunidad para arremeter contra el PP y sostuvo que estas declaraciones son el fruto del caldo de cultivo generado «por la derecha andaluza» durante años hablando mal de Andalucía, lo que, según añadió, «ha incrementado el clasismo y el desprecio de sus dirigentes a nivel nacional con esta tierra».

«Esos niños a los que ataca son los mismos que construyen el Airbus, el tren ultrasónico u operan el cáncer en el Hospital de Málaga mientras un músico toca el saxo», destacó la jefa del Gobierno andaluz, quien recordó que cuando se produjo el incendio en el parque de Doñana, García Tejerina, entonces ministra de Medio Ambiente, «ni siquiera tuvo a bien acercarse a ver lo que pasaba en ese momento».

Conscientes de que este tipo de afirmaciones en nada les beneficia en sus expectativas cara a los comicios autonómicos, los dirigentes del PP de Andalucía salieron en tromba a rechazar las declaraciones de su compañera de partido. «No compartimos las palabras de Isabel García Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez, y sólo les falta un gobierno a su altura», subrayó el líder popular andaluz, Juanma Moreno, en su cuenta de Twitter.

En esa línea insistió su número dos, Loles López, quien recordó que el Gobierno andaluz «tiene a los niños en aulas prefabricadas, obliga a los padres a comprar material escolar y no paga a las escuelas infantiles, entre otras cuestiones». La secretaria general popular no cree que las declaraciones de Tejerina afecten al PP andaluz porque los andaluces «saben muy bien quién le ha hecho daño a Andalucía y que 40 años de socialismo es demasiado».

Críticas a la gestión de la Junta

El exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo que el nivel educativo en Andalucía es «muy bueno» y sostuvo que lo que tienen que cambiar los andaluces es el Gobierno de la Junta. La hasta ahora parlamentaria andaluza del PP por Málaga e integrante de la dirección nacional Esperanza Oña sostuvo que las palabras de Tejerina no son una crítica a la comunidad andaluza «sino a la gestión de la educación y al PSOE que gobierna y permite que esto sea así». Mientras que el líder del PP, Pablo Casado, pidió a los socialistas que no se confundan las críticas al PSOE con críticas a los andaluces y subrayó que es la Junta la que está haciendo «malas políticas» en educación o empleo.

Desde las filas de Ciudadanos, su candidato a la Junta, Juan Marín, calificó de «muy desafortunadas» las palabras de García Tejerina, a quien emplazó a retirar sus declaraciones porque son «un error y una grave injusticia» con los niños andaluces. Por su parte, el líder nacional de la formación naranja, Albert Rivera, pidió a la dirigente del PP que reflexione sobre «la responsabilidad» de su partido en «las desigualdades entre españoles» en la educación. «Si el PP ha gobernado quince años en España, supongo que algo de responsabilidad tendrá en las desigualdades entre españoles, ¿no?», declaró.

«Es intolerable que desde el PP sigan faltando el respeto a Andalucía y en esta ocasión contra nuestros niños», criticó Teresa Rodríguez, líder de Podemos en la región. La candidata a la Junta por Adelante Andalucía (la coalición formada por la formación morada e IU) recordó los recortes de los gobiernos del PP en materia educativa y sostuvo que Isabel García Tejerina «no ha pisado Andalucía en su vida».

Antonio Maíllo, coordinador regional de IU, censuró que el PP «vuelva a insultar a Andalucía» y reivindicó la labor de los docentes. «La enseñanza de nuestros docentes es inmejorable», apostilló.

No es la primera vez que dirigentes políticos nacionales atacan a Andalucía con sus declaraciones. El catalán Durán y Lleida afirmó que los andaluces «reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar», mientras que entre los populares Ana Mato dijo, en 2008, que «los niños andaluces son analfabetos» y Esperanza Aguirre, siendo presidenta de Madrid en 2010, aseguró que el Gobierno socialista había reducido las peonadas de acceso al PER como una forma de utilizar el dinero público para dar «pitas, pitas».