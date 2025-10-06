Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sube 58 puntos en una semana la tasa de incidencia de la gripe y el Covid en Andalucía

Los adultos de 65 o más años constituyen la mayoría de los casos graves de coronavirus

Europa Press

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:46

La incidencia de la gripe, el Covid -con casos graves en los mayores de 65 años- y la bronquitis ha subido 58 puntos en una ... semana en los centros de Atención Primaria. Así, en la semana del 22 al 28 de septiembre, dicha tasa se ha situado en los 246,5 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 188,6 casos de la semana anterior. Así, en gripe, la tasa ha sido de 1,4 casos por cada 100.000 habitantes. La misma que en la semana anterior. Para el Covid, la tasa subió a 3,7 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 3,5 casos de la semana previa. La mayor subida se ha producido en la tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años, que ha pasado de 98,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 66,3 casos en la semana previa.

