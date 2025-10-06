Sube 58 puntos en una semana la tasa de incidencia de la gripe y el Covid en Andalucía

La incidencia de la gripe, el Covid -con casos graves en los mayores de 65 años- y la bronquitis ha subido 58 puntos en una ... semana en los centros de Atención Primaria. Así, en la semana del 22 al 28 de septiembre, dicha tasa se ha situado en los 246,5 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 188,6 casos de la semana anterior. Así, en gripe, la tasa ha sido de 1,4 casos por cada 100.000 habitantes. La misma que en la semana anterior. Para el Covid, la tasa subió a 3,7 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 3,5 casos de la semana previa. La mayor subida se ha producido en la tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años, que ha pasado de 98,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 66,3 casos en la semana previa.

Según los datos ofrecidos por la Junta a Europa Press, en el caso de la incidencia de los Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en los hospitales, del 22 al 28 de septiembre, la tasa en Andalucía se sitúa en 4,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 4,6 de la semana precedente. Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia se observan en los menores de 79 años seguido del grupo de entre 65 y 79. Por sexo, la incidencia es superior en hombres. Aunque la tasa de la última semana es «provisional» y «está sujeta a cambios», la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 19 casos por cada 100.000 habitantes (6,2 la semana previa); la de Covid, de 66,3 casos frente a 62,8 de la semana anterior; y la de infección por VRS se ha mantenido en cero casos.

Este lunes comienza la campaña de vacunación gripe-Covid en residencias de mayores, centros de discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios

En la última semana, la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido de 441,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 349,6 casos. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1 a 4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres. «Continúa la tendencia al alza en el porcentaje de positividad y detecciones en Atención Primaria pero estos mismos indicadores en la vigilancia centinela de hospital se han estabilizado en niveles elevados en las últimas semanas. Los adultos de 65 o más años constituyen la mayoría de los casos graves de SARS-CoV-2. La variante XFG es la predominante en la comunidad», concluyen desde la Consejería de Salud.

Vacuna de la gripe

Desde el pasado 30 de septiembre, más de 160.000 niños entre seis y 59 meses han empezado a recibir la vacuna antigripal en Andalucía, de los que aproximadamente 70.000 serán vacunados en sus centros escolares. Este lunes, comienza la campaña general de vacunación gripe-Covid en residencias de mayores, centros de discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios. Progresivamente se irán incorporando a esta campaña los restantes grupos diana: 14 de octubre, personas de 80 años o más, grandes dependientes en sus domicilios; 20 de octubre: personas de 70 años o más y los niños de más de 5 años y adultos con patologías crónicas; y el 27 de octubre: personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos, protección civil), profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

A partir del 12 de noviembre, se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud. En esta campaña de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen en total 1.690.000 andaluces.