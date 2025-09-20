Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

IGN

Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán

El seísmo se ha localizado a seis kilómetros de profundidad, cerca de Almería

EP

Almería

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:03

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,0 en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, con epicentro en ... el Mediterráneo, en la zona del Levante Sur, en el Mar de Alborán oriental, cerca de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

