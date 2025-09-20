Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
El seísmo se ha localizado a seis kilómetros de profundidad, cerca de Almería
EP
Almería
Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:03
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,0 en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, con epicentro en ... el Mediterráneo, en la zona del Levante Sur, en el Mar de Alborán oriental, cerca de Almería.
En la página oficial del ING, consultada por Europa Press, se ha detallado que el seísmo se ha localizado a seis kilómetros de profundidad, en la latitud 36,68 grados norte y longitud 1,6 grados oeste en el Mar de Alborán oriental.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia, el temblor ha sido sentido por la población, pero no se ha registrado ninguna llamada alertando del terremoto, así como tampoco se tiene constancia de incidencias.
