Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha valorado este miércoles la sentencia «pionera» del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que ... concede a una agente del Instituto Armado de la Comandancia de Huelva una reducción del 99% de la jornada laboral por una razón de conciliación familiar, por cuestiones del estado de salud de un hijo afectado por «una enfermedad grave».

La sentencia, con fecha del 18 de junio de 2025, responde a una apelación presentada contra la del Juzgado de lo Contencioso de Huelva, en la que se le reconocía al agente «una reducción del 50% frente al 99% solicitado», ha indicado la AUGC en una nota.

Lamenta la asociación que la agente haya pasado «más de tres años de lucha», junto a los servicios jurídicos de AUGC Huelva, para obtener una sentencia «pionera» en la Guardia Civil como es esta concesión del 99% de la reducción de la jornada para la atención de un hijo. «Todo un calvario, además del problema que ya entraña la atención de un hijo con una enfermedad rara», ha señalado antes de criticar que fueron «muchas las trabas que se le pusieron; desde los informes, a las certificaciones para demostrar la enfermedad, con la intervención de los servicios médicos de la propia Guardia Civil».

En este sentido, indica que «aún con todas las pruebas, presentando además varias sentencias judiciales favorables del Cuerpo Nacional de Policía, solo se le concedió lo mínimo que fue del 50%, a todas luces imposible para la atención de su hijo».

Al respecto, apuntan al anterior jefe de la comandancia -ahora en la reserva- como la persona que «puso trabas de todo tipo». «Tantas, que fue necesario recurrir al Juzgado Contencioso de Huelva, para que dictara sentencia, en este caso favorable a la agente» pero que esta fue recurrida «para retrasar la aplicación de la sentencia» lo que «llevó al abogado de AUGC Huelva, a presentar un escrito para que mientras se resolvía la sentencia, más de tres años, pudiera ser aplicada la del Contencioso, cuestión a la que el Juzgado accedió, a pesar de las alegaciones de la propia Guardia Civil».

«Este es el calvario que ha tenido que sufrir esta compañera desde el nacimiento de su hijo y la petición de la reducción de jornada, reducción que en la Seguridad Social se suele dar con los informes médicos correspondientes y que en la Guardia Civil se intentó paralizar de todas las formas posibles, hasta que al final el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso del abogado del Estado y esta compañera puede ya por fin tener la tranquilidad del cuidado de su hijo», ha remarcado la asociación.

Finalmente, la AUGC ha criticado que «así es como algunos responsables de las comandancias, en este caso el anterior coronel, ponen trabas a los derechos de los guardias civiles», toda vez que ha destacado la «lucha» de esta agente y de los servicios jurídicos de la AUGC para «conseguir la primera sentencia de este tipo», toda vez que señala que, «aunque no siente jurisprudencia» al estar dictada por el TSJA «supone que otros funcionarios puedan hacer uso de la misma en sus reclamaciones».