Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral

El permiso está relacionado con el estado de salud de un hijo afectado por «una enfermedad grave»

E. PRESS

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:22

Comenta

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha valorado este miércoles la sentencia «pionera» del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que ... concede a una agente del Instituto Armado de la Comandancia de Huelva una reducción del 99% de la jornada laboral por una razón de conciliación familiar, por cuestiones del estado de salud de un hijo afectado por «una enfermedad grave».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  4. 4

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  5. 5

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Psicólogos alertan de «reticencias» en los centros escolares para activar el protocolo antibullying
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral

Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral