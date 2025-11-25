Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sanz subraya la respuesta «fulminante» de Juanma Moreno

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, destacó ayer la respuesta «fulminante, firme y contundente» que ha dado el presidente del PP-A, ... Juanma Moreno, ante el 'caso Mascarillas'. Sanz señaló que ha existido una «situación que impacta, pero en política hay dos maneras de reaccionar ante este tipo de impacto», bien «intentar taparlo u ocultarlo», o reaccionar «con transparencia, con contundencia y con firmeza», que es lo «que ha hecho» Juanma Moreno. «Creo que eso es un ejemplo que los ciudadanos tienen en cuenta y valoran», indicó Sanz, que quiso dejar claro que en el PP-A, «no cabe ni un milímetro para la corrupción» y si alguien tiene que «enfrentarse a este tipo de situaciones lo tiene que hacer fuera del partido».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  5. 5 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  6. 6

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  7. 7

    El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso
  8. 8

    Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales
  9. 9 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria
  10. 10 Colocan dos grandes pancartas para exigir el tercer carril en la variante de Rincón a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sanz subraya la respuesta «fulminante» de Juanma Moreno