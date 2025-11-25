Sanz subraya la respuesta «fulminante» de Juanma Moreno
Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, destacó ayer la respuesta «fulminante, firme y contundente» que ha dado el presidente del PP-A, ... Juanma Moreno, ante el 'caso Mascarillas'. Sanz señaló que ha existido una «situación que impacta, pero en política hay dos maneras de reaccionar ante este tipo de impacto», bien «intentar taparlo u ocultarlo», o reaccionar «con transparencia, con contundencia y con firmeza», que es lo «que ha hecho» Juanma Moreno. «Creo que eso es un ejemplo que los ciudadanos tienen en cuenta y valoran», indicó Sanz, que quiso dejar claro que en el PP-A, «no cabe ni un milímetro para la corrupción» y si alguien tiene que «enfrentarse a este tipo de situaciones lo tiene que hacer fuera del partido».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión