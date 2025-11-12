Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Sánchez, durante una de sus intervenciones en el Congreso este miércoles. EFE/ ZIPI ARAGON
Política andaluza

Sánchez abandera a la oposición en Andalucía y acusa a la Junta de privatizar la sanidad

El presidente ignora los datos oficiales de la Junta sobre conciertos y mujeres afectadas por la crisis de los cribados

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:01

El debate sobre la crisis de los cribados del cáncer de mama no solamente está en el centro del debate político en Andalucía; Pedro Sánchez ... también quiere que ocupe el mismo lugar en la agenda nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

