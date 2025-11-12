Sánchez abandera a la oposición en Andalucía y acusa a la Junta de privatizar la sanidad

El debate sobre la crisis de los cribados del cáncer de mama no solamente está en el centro del debate político en Andalucía; Pedro Sánchez ... también quiere que ocupe el mismo lugar en la agenda nacional.

El presidente asumió este miércoles el papel de jefe de la oposición en Andalucía y dedicó buena parte de su intervención en el Congreso de los Diputados a utilizar este asunto como ariete contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de no intervenir pese a la gravedad del problema.

En su alocución, Sánchez intercaló datos ciertos y otros ya desmentidos por la Junta de Andalucía con el diagnóstico que el Gobierno comparte con la oposición de izquierdas en Andalucía, que atribuye el problema de los cribados a un supuesto proceso de privatización de la sanidad por parte del Gobierno andaluz. Horas antes, la ministra de Sanidad, Mónica García, había atribuido el problema de los cribados a que la Junta ha perdido el control de la sanidad como consecuencia de esa supuesta privatización.

20.000 mujeres afectadas

Entre otras afirmaciones, el presidente aseguró que las asociaciones calculan que podría haber más de 20.000 mujeres afectadas, pese a que la Junta ha establecido en 2.317 el número de pacientes a las que no se informó de que tenían diagnósticos no concluyentes, o que el Gobierno andaluz no había pedido perdón por lo sucedido, pese a que tanto Moreno como el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lo hicieron en reiteradas ocasiones. «Han fallado en gestión, en humanidad y en decencia», dijo Sánchez

«Las privatizaciones y negligencia de Moreno Bonilla han causado el mayor escándalo sanitario de nuestro país en décadas», aseguró el presidente del Gobierno al inicio de su alusión a este asunto, en la que señaló también que hay miles de mujeres andaluzas cuyos cuerpos y vidas han sido puestas en riesgo debido a recortes en sanidad practicados por el Gobierno andaluz. «Han puesto ustedes en riesgo la vida de mujeres -dijo Sánchez-. Es altamente probable que hayan causado a muchos daños irreparables en su salud física y mental». Afirmó también que la sanidad andaluza era referencia hace años y ahora «están abriendo las puertas de par en par a la sanidad privada».

«No estamos privatizando, estamos desprivatizando», dijo la consejera de Hacienda, Carolina España, en el debate de los presupuestos

En la presentación de los presupuestos, que se debaten este miércoles en el Parlamento, la consejera de Hacienda, Carolina España, insistió en que el gasto sanitario previsto en Andalucía para el año próximo es de más de 16.000 millones de euros, un 65 por ciento más del que figuraba en los presupuestos de 2018, los últimos aprobados por un un gobierno socialista en la Junta. «No estamos privatizando, estamos desprivatizando», enfatizó.

Menos conciertos

Según los datos de la Junta, el peso de los conciertos en el conjunto de la sanidad andaluza es ahora inferior al que había durante los gobiernos socialistas en Andalucía. En 2018, con el último presupuesto elaborado por un gobierno del PSOE, era del 4,2 por ciento, mientras que este año ha sido del 3,7 por ciento. En los presupuestos de 2026, con el crecimiento global en gasto sanitario, cae al 3,4 por ciento.

El presidente del Gobierno también cuestionó que, como asegura la Junta de Andalucía citando datos del Ministerio de Sanidad, esta comunidad haya superado por primera vez a la media española en gasto sanitario por habitante. Sánchez aseguró que el gasto sanitario por habitante de la Administración andaluza está 200 euros por debajo de esa media nacional. Según los datos de la Junta, el gasto por habitante en Andalucía es de 1.765 euros por habitante frente a los 1.757 de media nacional.

Pedro Sánchez repasó todas las afirmaciones realizadas por el presidente de la Junta desde que saltó la crisis de los cribados y las desmintió una a una. Aseguró que no es verdad que Andalucía no existen listas de espera para pacientes oncológicos o que no existen conciertos con clínicas privadas para la realización de mamografías. También afirmó que Juanma Moreno sostuvo que el problema se limitaba a un solo hospital, el Virgen del Rocío, y que sólo había 2.000 mujeres afectadas.

En realidad, lo que sostiene la Consejería de Sanidad es que más del 90 por ciento de los casos se produjeron ese centro sanitario y que la cifra inicial aproximada ofrecida en un primero momento se ajustó posteriormente a 2.317 con detalle provincia por provincia y con 2.051 (un 88,5 por ciento) concentradas en Sevilla. «Ahora sabemos que el problema se dio en toda Andalucía y las asociaciones calculan que podría haber más de 20.000 ciudadanas damnificadas», afirmó el presidente del Gobierno.

Listas de espera

También aludió a las listas de espera, en las que aseguró que hay un millón y medio de andaluces «que hoy tardan el doble de tiempo en ser atendidos que en 2018, y que no entienden por qué la Junta ha transferido 1.500 millones de euros a compañías privadas».

En una de sus intervenciones para defender el proyecto de Presupuestos, Carolina España también aludió a las listas de espera, pero desde una perspectiva muy distinta. Recordó que según los datos del Ministerio conocidos recientemente, Andalucía lidera la reducción de las listas de espera quirúrgica en España, con una bajada del 20% el número de pacientes pendientes cuando en el conjunto de España se ha reducido un 5,6. También subrayó que se ha recortado la demora media en 46 días frente a los 41 días de media española, y que los pacientes que en Andalucía esperan más de seis meses son el 8,9 por ciento, por debajo de la media nacional, que es el 12,2 por ciento.