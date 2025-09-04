Menos ricos, pero con más dinero: radiografía de las grandes fortunas de Andalucía

El número de ricos se ha reducido en Andalucía. De un año para otro han bajado de los 12.707 hasta los 12.013. Pero ... el valor de lo que como promedio atesora cada uno ha crecido de los 3,79 millones de euros que declaraban en 2023 hasta los 4,53 millones de la declaración que hicieron el ejercicio pasado. Ésa es la conclusión de los últimos datos de la estadística del Impuesto del Patrimonio que publica periódicamente el Ministerio de Hacienda.

Ese informe es la mejor fotografía de los más adinerados que hay en España y por comunidades autónomas, teniendo en cuenta que, independientemente de que haya habido que tributar por ese impuesto o no en los últimos años –hubo ejercicios en que en Andalucía, por ejemplo, ha estado bonificado al 100%–, quienes tengan bienes por valor de dos millones de euros o más –ellos son los ricos a los efectos del impuesto y de este texto– han estado siempre obligados a presentar la declaración.

Éste es un tributo estatal pero cuyos recursos se quedan en cada autonomía, a diferencia del impuesto sobre las grandes fortunas que diseñó el Gobierno de Pedro Sánchez –a la vista de que cada vez más gobiernos regionales estaban dejando sin contenido el tributo y, por tanto, a los grandes patrimonios sin obligaciones fiscales–, cuyo rendimiento va al Estado central. De ahí que muchas autonomías, la andaluza entre ellas, hayan recuperado la aplicación práctica del tributo: los contribuyentes tenían que pagar el estatal ya en 2023 si en su autonomía no estaba operativo el Impuesto del Patrimonio y la Junta ha parecido preferir que la recaudación se quede en Andalucía y no vaya a Madrid.

La declaración del Impuesto del Patrimonio realizada en 2024 y referida al ejercicio 2023 la realizaron un total de 12.013 contribuyentes en Andalucía, una cifra por debajo de los 12.707 del año anterior, de lo que se deduce que ha bajado la cifra de personas que atesoran a partir de los dos millones de euros. Pero si en la declaración de 2022 no hubo ningún gran patrimonio que pagara el tributo (porque estaba bonificado al cien por cien en Andalucía), a quienes les ha salido la declaración a pagar en 2023 han sido 662.

En el conjunto de España, el número de declarantes –y de ricos– ha bajado un 0,78%, al pasar de los 230.365 hasta los 228.575 de un año para otro. Y la cifra de las personas a quienes la declaración les ha salido a pagar ha pasado de los 185.101 hasta rozar los 192.300.

Riqueza por encima de la media española

El patrimonio promedio que han declarado los contribuyentes en el conjunto de España es de 4,08 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 8,95%. Lo que atesoran los grandes patrimonios andaluces bate esa cifra, puesto que, como promedio han declarado bienes por valor de 4,53 millones de euros, un volumen un 19,5% superior al del ejercicio previo, cuando no llegaba ni a los 3,8 millones de euros. De hecho, los ricos andaluces se colocan cuartos en el ránking por el volumen de su patrimonio, sólo por detrás de los madrileños, que tienen propiedades por un valor promedio que supera los 11 millones de euros; los gallegos (7,59 millones); y los murcianos (7,32 millones). Los ricos andaluces lo son más que los catalanes, por ejemplo, que atesoran, cada uno de ellos, 2,85 millones de euros, de media.

Los andaluces son los cuartos más ricos de toda España. Además, en virtud de la estadística de Hacienda, por cifra de ricos, Andalucía es la cuarta autonomía en la que menor número de ellos hay por detrás de Cataluña (90.790), Valencia (28.821) y Madrid (24.533), aunque sea la primera en población.

Dónde invierten los ricos

Los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda también dan cuenta de cómo está repartido el patrimonio de los andaluces más adinerados. Recordemos: un total de 12.013 han presentado la declaración del patrimonio; de ellos, 11.600 cuentan con bienes inmuebles sobre todo de naturaleza urbana con un valor promedio que supera los 706.000 euros.

En segundo lugar, hay 11.732 que declaran capital mobiliario, es decir, inversiones financieras. La mayoría de ellos, 11.691, declaran sobre todo valores no negociables, fundamentalmente depósitos bancarios, con ahorros medios de 371.727 euros por contribuyente en este tipo de imposiciones a plazo. Como curiosidad, hay un buen número de estos contribuyentes que cuentan con acciones no negociables que están exentas del pago del impuesto por tratarse, por ejemplo, de participaciones en el capital de empresas familiares: es el caso de cerca de 4.000 ricos de Andalucía que tienen de media casi seis millones de euros invertidos en este tipo de instrumentos.

Además, cerca de 8.400 grandes patrimonios de Andalucía cuentan con inversiones en valores negociables en mercados de valores. Y el producto favorito son los fondos de inversión, en los que invierten más de 6.100 de ellos, con imposiciones de cerca de 800.000 euros, como promedio. Aunque más de 4.800 ricos tienen 361.800 euros, de media, invertidos en acciones. Y hay 260 que declaran 7,7 millones de euros, como promedio, en participaciones en sus empresas familiares que en este caso sí son valores negociables en mercados regulados.

En deuda pública invierten apenas 1.534 ricos del total de más de 12.000 que hay en Andalucía, con una media que se acerca a los 430.000 euros.

La estadística también informa de qué contribuyentes admiten ser propietarios de bienes suntuarios: hay 2.338 que declaran vehículos, joyas y pieles de un valor medio de 30.833 euros; y otro medio centenar cuentan con inversiones promedio de 282.822 euros en objetos de arte y antigüedades

Además, cuentan con actividades económicas, por ser autónomos, por ejemplo, y tener una consulta médica o un bufete legal, un total de 2.055 de los contribuyentes por Patrimonio, con un valor de lo declarado por estos de 876.920 euros, como promedio.

Apenas un centenar tienen inversiones en criptomonedas: éstas, de media, superan los 700.000 euros por titular.