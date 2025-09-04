Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Menos ricos, pero con más dinero: radiografía de las grandes fortunas de Andalucía

En la región hay más de 12.000 contribuyentes con un patrimonio medio que supera los 4,5 millones de euros

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:04

El número de ricos se ha reducido en Andalucía. De un año para otro han bajado de los 12.707 hasta los 12.013. Pero ... el valor de lo que como promedio atesora cada uno ha crecido de los 3,79 millones de euros que declaraban en 2023 hasta los 4,53 millones de la declaración que hicieron el ejercicio pasado. Ésa es la conclusión de los últimos datos de la estadística del Impuesto del Patrimonio que publica periódicamente el Ministerio de Hacienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  5. 5

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  7. 7 Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar
  8. 8 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  9. 9 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  10. 10 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Menos ricos, pero con más dinero: radiografía de las grandes fortunas de Andalucía

Menos ricos, pero con más dinero: radiografía de las grandes fortunas de Andalucía