Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas

La campaña puesta en marcha por la Junta va dirigida a menores de 6 y 12 años en dos fases

EP

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:17

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado una «campaña de captación activa de pacientes», como la calificó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ... de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, contactando por teléfono con las familias de menores a su cargo para concertar una cita de revisión dental totalmente gratuita en sus centros de Atención Primaria.

