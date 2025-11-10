Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado una «campaña de captación activa de pacientes», como la calificó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ... de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, contactando por teléfono con las familias de menores a su cargo para concertar una cita de revisión dental totalmente gratuita en sus centros de Atención Primaria.

En una primera fase se llamará a las familias de los niños y niñas de 6 años y, en una segunda fase, a los de 12.

Esta captación activa se enmarca en el Plan de Optimización de la Prestación Dental Andaluza. Además de esta campaña, el consejero explicó que la Junta está reforzando la cobertura dental para los niños desde que nacen hasta los 15 años con la renovación del equipamiento, nuevas infraestructuras y ampliación de plantillas, gracias a una inversión de 28 millones de euros. Gracias a este plan de mejora, Andalucía cuenta con 237 gabinetes de odontología activos distribuidos por todo el territorio andaluz y con 247 profesionales de odontología para cubrir estos gabinetes, como informa la Junta.

En cada gabinete trabaja un TCAE (técnico de cuidados auxiliares de enfermería) y un odontólogo. «Desde finales del año pasado, se han incorporado seis equipos para reforzar los gabinetes de Atención Primaria y siete odontólogos para reforzar la realización de procedimientos de odontología en los hospitales», señaló Antonio Sanz.

El titular de Sanidad, Presidencia y Emergencia añadió que esta mejora se corresponde también con la actualización de la cartera de servicios que ha supuesto la puesta en marcha del Plan Integral de Salud Bucodental de Andalucía, que no sólo ha supuesto la incorporación de los niños de 0 a 5 años, sino que está poniendo especial énfasis en aquellos tramos de edad prioritarios para la salud bucodental: 2-3 años, 6 y 12 años.

Este seguimiento se hace en coordinación con pediatras, profesionales de enfermería infanto-juvenil y enfermería referente de centros educativos, que recomiendan activamente a las familias acudir a la revisión anual con el odontólogo de cabecera.

Cita con el odontólogo

Independientemente de la campaña anunciada, desde junio, las familias pueden solicitar cita con el odontólogo de cabecera para los menores de 0 a 15 años a través de los canales externos habituales: la app y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60), ClicSalud+ y la app Salud Andalucía.