El reto de duplicar viajeros y kilómetros de recorrido

El Gobierno andaluz se ha marcado como reto duplicar los viajeros y los kilómetros de recorrido de los sistemas de metros y tranvías respecto ... a los que contaba la red en 2019, una vez finalicen todas las obras de ampliación de los metros en ejecución y la próxima puesta en marcha de los nuevos tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra.

El objetivo de la Consejería que dirige Rocío Díaz es incrementar hasta el doble la extensión actual de los metros y tranvías, con cerca de 50 kilómetros, hasta supera el centenar de kilómetros en la suma de todos sus recorridos.

El ferrocarril metropolitano lleva varios años encadenando subidas en sus usuarios con los tres metros andaluces operativos en Sevilla, Granada y Málaga, junto al Trambahía de Cádiz. Ya el año pasado estos modos de transporte lograron una cifra récord con casi 60 millones de viajeros transportados y este año las previsiones apuntan a otro dato histórico, con un aumento por encima del 6% solo en el primer semestre con más de 32 millones de personas transportadas.

Desde la Consejería de Fomento se prevé que el número de viajeros se incremente en 25 millones una vez se culminen las ampliaciones y se incorporen los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra.

Los metros y tranvías están suponiendo un cambio en la forma de moverse de la ciudadanía en las grandes áreas metropolitanas, apostando cada vez más por el transporte público en detrimento del coche, más contaminante y uno de los factores más importantes de emisiones de CO2 en las áreas urbanas.

Según la Consejería de Fomento, el pasado año el uso de este transporte evitó hasta 16 millones de desplazamientos en vehículo privado, con el impacto positivo que supone para la calidad ambiental en los entornos urbanos saturados por el tráfico. De hecho, la Junta cifra en más de 21.610 las toneladas de gases de efecto invernadero que se evitan al año con los metros y tranvías.