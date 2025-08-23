Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del epicento del seísmo registrado este viernes por la noche. IGN

Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud

El epicentro del seísmo, que se dejó notar en varias localidades gaditanas, se localizó a 21 kilómetros de profundidad

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:56

El Instituto Geográfico Nacional registró este viernes por la noche un terremoto en la provincia de Cádiz, con epicentro en la localidad de Rota. El ... seísmo se produjo a las 23:03 horas de la noche a una profundidad de 21 kilóemtros y tuvo una magnitud de 3,4, de la escala de Richter sin que se hayan comunicado daños.

