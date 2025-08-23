Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud

El Instituto Geográfico Nacional registró este viernes por la noche un terremoto en la provincia de Cádiz, con epicentro en la localidad de Rota. El ... seísmo se produjo a las 23:03 horas de la noche a una profundidad de 21 kilóemtros y tuvo una magnitud de 3,4, de la escala de Richter sin que se hayan comunicado daños.

El seísmo se dejó notar con claridad en varios municipios de Cádiz tales como San Lúcar de barrameda, El Puerto de Santa María o Jerez de la Frontera.

Este tipo de terremotos forman parte de la actividad sísmica normal del sur Andalucía, que además es una de las más activas de España. La mayoría de los temblores que se registran en la península son en la zona sur, al estar próxima al límite entre las placas tectónicas euroasiática y africana.