Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía

Nuevo terremoto en Andalucía. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado uno de magnitud 3,1 en la madrugada de este viernes 12 de septiembre ... con epicentro en la localidad granadina de Santa Fe.

El terremoto se ha producido a las 3:33 horas de hoy, con epicentro al noroeste de Santa Fe, y se ha sido sentido en un largo listado de municipios de la provincia granadina. Así, según el IGN, se ha reportado avisos de la polación en Santa Fe, Pinos Puente, Albolote, Chauchina, Fuente Vaqueros, Armilla, Alfacar, Cijuela, Gójar, Maracena, Monachil, Jun, Cájar, Ogíjares o Padul.

En concreto, el teléfono de Emergencias 1-1-2 ha recibido algunas llamadas de Maracena y Santa Fe, aunque en ninguna de ellas se han notificado daños personales ni materiales.

Consejos para la población

Ante un fenómemo de estas características, desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se recomienda «mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades y organismos que intervienen en la resolución de la emergencia, transmitidas a través de sus efectivos desplazados al lugar o de los medios de comunicación».

De esta forma, durante el seísmo lo más aconsejable «es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden ocurrir accidentes. Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón».

Una vez pasado el terremoto, si se han producido daños en el edificio en el que estemos, se recomienda «salir ordenada y paulatinamente del inmueble a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación». Sin embargpo, en el caso de encontrarse en el exterior, se aconseja alejarse siempre de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa de la sacudida