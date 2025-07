Recogen firmas para evitar la entrega del niño de Juana Rivas a su padre en Italia

Una iniciativa popular impulsada a través de Internet en apoyo a Juana Rivas y su hijo menor se ha marcado como objetivo recoger 100.000 ... firmas para entregar a los ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia, al Defensor del Pueblo y a la Comisión Europea un petición en contra de la entrega del niño al padre estipulada por un juzgado de Granada en ejecución de una resolución judicial de Italia.

La recogida de firmas se está realiza a través del portal 'Change.org' y está difundida por colectivos feministas como las plataformas contra la violencia de género de Granada 25N y 8M que con esta petición pretenden que escuche al niño para impedir así que sea entregado a un «maltratador» como su padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia por orden de la Justicia.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, informó ayer de que ha recibido una «durísima» carta de Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, de once años, pidiendo ayuda porque no quiere volver a Italia con su padre.

«He recibido una carta de Daniel, una carta durísima, en la que me pide ayuda, me pide ayuda porque tiene miedo, porque se siente aterrorizado, no quiere volver a Italia», sostuvo la ministra.

Tras recibir esta carta, el Ministerio tiene previsto enviar una comunicación a la Fiscalía General del Estado para «hacer todo lo posible para hacer cumplir los derechos de Daniel». En la comunicación a la Fiscalía, la ministra recuerda que «hay una legislación internacional y hay una legislación que garantiza los derechos de la infancia y que garantiza el interés superior del menor, una legislación que dice que los niños tienen derecho a ser escuchados», argumentó.

«Por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia vamos a seguir trabajando con determinación para proteger los derechos de Daniel. Escuchemos a Daniel», resaltó la ministra responsable de Juventud e Infancia.

Los colectivos que recogen la firmas para evitar la entrega le menor advierten de que «el padre será juzgado el próximo 18 de septiembre en Italia por maltratarlo física y psicológicamente durante siete años, con amenazas de muerte».

Estos colectivos exigen a los ministros de Justicia y de Juventud e Infancia, Félix Bolaños y Sira Rego, «suspender inmediatamente la entrega y aplicar el reglamento europeo, por lo que puede negarse España a ejecutar custodias que violen el interés superior del menor y asegurar su protección».