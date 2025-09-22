Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edificación del hotel en la playa de El Algarrobico. E.P.

Publicado el acuerdo del Ayuntamiento de Carboneras que declara no urbanizable El Algarrobico

  ·

Se trata de la modificación parcial de su plan general de ordenación urbana (PGOU) que había sido requerida por el TSJA en el proceso judicial que se sigue por la edificación del hotel en suelo protegido

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:41

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ha publicado hoy el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras por el que aprobó la ... modificación parcial de su plan general de ordenación urbana (PGOU) en el que se declara como no urbanizable el paraje de El Algarrobico donde se alza un hotel promovido por Azata del Sol y cuyas obras quedaron paralizadas hace más de tres lustros por su construcción en suelo protegido.

