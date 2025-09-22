Publicado el acuerdo del Ayuntamiento de Carboneras que declara no urbanizable El Algarrobico
·Se trata de la modificación parcial de su plan general de ordenación urbana (PGOU) que había sido requerida por el TSJA en el proceso judicial que se sigue por la edificación del hotel en suelo protegido
Sevilla
Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:41
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ha publicado hoy el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras por el que aprobó la ... modificación parcial de su plan general de ordenación urbana (PGOU) en el que se declara como no urbanizable el paraje de El Algarrobico donde se alza un hotel promovido por Azata del Sol y cuyas obras quedaron paralizadas hace más de tres lustros por su construcción en suelo protegido.
La declaración como suelo no urbanizable, cuyo acuerdo fue adoptado en Pleno, era una de las cuestiones demandas por el alto tribinal andaluz para cumplir la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en 2018 a fin de devolver estos terrenos a su nivel de protección original.
Esta publicación, que viene firmada por el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, recuerda que el pleno de la corporación aprobó el pasado 31 de julio la modificación parcial del PGOU denominada 'Adaptación parcial de la Revisión de las Normas Subsidiarias a la LOUA por cumplimiento de la sentencia judicial 634/2018'.
Con esta publicación, se pone fin a la polémica de los últimos tiempos ante el retraso del Ayuntamiento para culminar el proceso para declarar como no urbanizable estos terrenos y cumpliendo así la resolución judicial que así se lo exigía.
Las organizaciones ecologistas han aplaudido esta publicación celebrando que por fin se cumpla con la normativa y han expresado su satisfacción por conseguir este logro después de16 años de lucha iniciada en 2009 por los colectivos Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace en defensa de este espacio protegido y con el fin de lograr la demolición del edificio.
