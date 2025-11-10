El PSOE-A presenta una queja en el Parlamento por el veto a Amama en la comisión de presupuestos

El PSOE-A ha presentado una queja forman ante el Parlamento por el «veto» a la asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) para ... que comparezca en la comisión de presupuestos de la Cámara autonómica donde participan los agentes sociales y organizaciones interesadas en el proyecto de las cuentas autonómicas para el próximo año.

Los socialistas han dirigido su queja, firmada por su portavoz parlamentaria, María Márquez, a la Mesa del Parlamento andaluz después de que la comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social del Parlamento acordara la agenda de las comparecencias informativas de agentes y colectivos sociales y no atendiera su petición de que participara Amama.

El PSOE-A defendió la presencia de Amama en esta comisión al ser «una entidad de reconocido prestigio, con una sólida trayectoria en defensa de la igualdad, la salud pública y los derechos de las mujeres en Andalucía» y argumentó la conveniencia de escuchar a esta asociación «en laespecial relevancia de analizar el presupuesto sanitario y, en particular, las partidas vinculadas al programa de cribado de cáncer de mama, cuya gestión ha suscitado una amplia preocupación social».

En el texto de la queja del PSOE-A se recoge que «nunca hasta la fecha se había producido un veto de esta naturaleza, especialmente hacia una asociación de mujeres y pacientes oncológicas, cuya voz es fundamental para evaluar el impacto social y sanitario de las políticas públicas».

La propuesta socialista fue tumbada por la mayoría del PP-A en esta comisión, un rechazo que «no tiene justificación objetiva y es contrario al espíritu de participación que debe guiar el procedimiento parlamentario», según el PSOE-A, que sostiene que «se trata de una ruptura del uso parlamentario consolidado de consenso en la selección de comparecencias presupuestarias, sin motivación alguna que justifique apartarse de dicho precedente, lo que convierte la resolución en arbitraria y contraria al principio de neutralidad institucional».

En esa línea, en la queja socialistaveto a la entidad Amama supone u