El PSOE-A denuncia falta de documentos en los contratos de emergencia

El PSOE-A denunció la presunta desaparición de documentación contractuales que podría alcanzar los 53 millones de euros vinculados a los contratos de emergencia sanitaria ... realizaos por el Gobierno andaluz en la época de la pandemia.

Así lo puso de manifiesto ayer el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, que criticó al Ejecutivo de Juanma Moreno de «omisión y ocultación» en relación con estos procesos de contratación.

El representante socialista aseguró que «se ha constatado que presuntamente se ha mutilado información que, en un primer momento de la investigación, apareció ante el juez y que, cuando se solicitó su remisión para el proceso, desapareció una parte importante de la misma y esto no es fruto de la casualidad», sino que forma parte de una «estrategia premeditada, calculada e impulsada desde San Telmo», subrayó.

Mario Jiménez sostuvo que «desde mayo se está solicitando información a la Junta sobre las comunicaciones entre los responsables de contratación del SAS y los proveedores que eran contratados de manera directa para la prestación de servicios privatizados y desde entonces la respuesta ha sido la omisión y la ocultación».

Ven manipulación

El Gobierno andaluz salió al paso ayer de estas acusaciones del PSOE-A resaltando el «desconocimiento o el intento de manipulación del PSOE» con esta denuncia, en la que confunde la declaración de emergencia con la contratación de emergencia, «ya que una cosa es lo que se podía haber gastado, que eran 242 millones, y otra lo que finalmente fue necesario contratar, que fueron 189 millones».

Desde el PP-A también reaccionaron a las críticas socialistas que tildaron de «mentiras», según puso de manifiesto ayer su vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social, Beatriz Jurado, que las consideró «una maniobra destinada a dilatar los trámites y prolongar artificialmente la causa, intentando retrasar la comparecencia de testigos y personas investigadas».