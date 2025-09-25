PSOE y Vox confirman su estrategia de polarización en un pleno de clima electoral

En teoría todavía faltan unos nueve meses para que los andaluces acudan a las urnas, pero el clima que se respira en el Parlamento en ... el inicio del último curso de la legislatura es claramente electoral. Y las estrategias están claras. Desde el PP se intenta presentar resultados de gestión, con el compromiso de nuevas reducciones fiscales y consiguiendo ocupar durante toda esta semana el centro del debate político. Desde el PSOE, y también desde Vox, las estrategias apuntan a polarizar. Los socialistas utilizaron la masacre de Gaza para intentar presentar al PP y al Vox como un único bloque ; los del partido de Abascal recurrieron a la inmigración para argumentar que son PP y PSOE los que comparten bloque.

Así, bastó una sola sesión de control, la segunda del actual curso político, para que las estrategias de los tres principales grupos de la Cámara quedaran expuestas con nitidez.

El presidente de la Junta, que el martes adelantó algunos aspectos de un nuevo paquete de rebajas fiscales, completó la oferta con el anuncio de nuevas deducciones por alquiler dirigidas a jóvenes y otros sectores con dificultades de acceso a la vivienda. Lo hizo aprovechando una pregunta del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, de fuerte tono crítico con la Ley de Vivienda actualmente en trámite parlamentario.

Pero el debate estuvo lejos de girar en torno a los temas presupuestarios sobre los que el Gobierno andaluz consiguió centrar la agenda política de la semana. Moreno lleva días advirtiendo de que la estrategia del PSOE y también de Vox pasa por polarizar el debate público y a la sociedad con la clara intención de alimentarse mutuamente, movilizar de esa manera a sus respectivos electorados potenciales y llevar al plano del enfrentamiento toda la actividad política.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, no tardó en darle la razón al presidente de la Junta y lo hizo con el recurrente argumento de la inmigración. «No nacen niños, quieren llenar Andalucía y España de moros», afirmó ante alguna expresión de sorpresa de la sala.

Para que no quedara dudas que no se trataba de un exabrupto, el portavoz recurrió de inmediato al argumento de vincular a los inmigrantes con la delincuencia con el aviso de que hasta el final de la legislatura se dedicará a polarizar. «Vamos a polarizar y le vamos a decir a los andaluces las consecuencias de la inmigración ilegal, la de las niñas violadas, de los ancianos atracados y de las mujeres agredidas», dijo sin encontrar respuesta en ninguno de los intervinientes posteriores.

«Usted quiere que reconozca el genocidio; yo se lo reconozco, pero deje de utilizar y de manosear a esa pobre población»

Desde las filas socialistas también se optó por la polarización, pero utilizando para ello el conflicto de Gaza. Tras la intervención de la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que le afeó la posición del PP sobre este asunto, el presidente de la Junta reclamó que no se utilice el drama palestino para construir muros. Y fue más allá: «Si usted quiere una discusión semántica para construir un muro entre andaluces y entre españoles, conmigo no la va a encontrar -dijo Moreno-, usted quiere que reconozca el genocidio; yo se lo reconozco, pero deje de utilizar y de manosear a esa pobre población».

Este posicionamiento del presidente de la Junta no resultó suficiente para el Grupo Socialista, que tenía preparado un golpe de efecto con el drama palestino como telón de fondo. En su turno, la portavoz del PSOE, María Márquez, lo acusó de haber reconocido «a rastras» esa situación y convocó durante su turno de intervención un minuto de silencio. «Si usted quiere se levanta», dijo ante la protesta del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que advirtió que a él es a quien corresponde esa iniciativa y recordó que ya el anterior pleno se inició con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. La iniciativa socialista, organizada antes de escuchar el posicionamiento de Moreno, consiguió no obstante la imagen buscada: solamente los diputados del bloque de izquierdas de pie en recuerdo de las víctimas.