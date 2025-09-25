Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Márquez interrumpe su intervención para reclamar un minuto de silencio. EFE/Julio Muñoz
Política andaluza

PSOE y Vox confirman su estrategia de polarización en un pleno de clima electoral

Los socialistas utilizan la masacre de Gaza para marcar distancias con el PP y Vox vuelve a vincular inmigración y delincuencia sin encontrar respuesta

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:47

En teoría todavía faltan unos nueve meses para que los andaluces acudan a las urnas, pero el clima que se respira en el Parlamento en ... el inicio del último curso de la legislatura es claramente electoral. Y las estrategias están claras. Desde el PP se intenta presentar resultados de gestión, con el compromiso de nuevas reducciones fiscales y consiguiendo ocupar durante toda esta semana el centro del debate político. Desde el PSOE, y también desde Vox, las estrategias apuntan a polarizar. Los socialistas utilizaron la masacre de Gaza para intentar presentar al PP y al Vox como un único bloque ; los del partido de Abascal recurrieron a la inmigración para argumentar que son PP y PSOE los que comparten bloque.

