Pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional: plazo de inscripción y fecha de exámenes en Andalucía

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha convocado las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior ... para el curso 2025/2026. Estas pruebas están destinadas a aquellas personas que desean cursar un ciclo formativo y no poseen el requisito académico necesario.

Según ha informado la Junta en una nota, una vez superadas las pruebas podrán continuar su formación en FP tanto en Andalucía como en el resto del territorio nacional, ya que acreditan poseer los conocimientos y habilidades suficientes para cursar estas enseñanzas.

Además, ha explicado que estas pruebas se enmarcan dentro de las medidas que lleva a cabo la Consejería en su compromiso por ofrecer vías de acceso a la FP, que permitan nuevas oportunidades educativas y profesionales a aquellas personas que no poseen la titulación académica requerida.

Tres opciones

Para ello, se articulan en tres vías fundamentales, que son los cursos preparatorios para el acceso, las pruebas de acceso y la nueva creación del procedimiento de acreditación de competencias básicas. Como novedad, este curso la prueba se estructurará, al igual que en los cursos preparatorios, en torno a tres competencias básicas, como son comunicativa en lengua castellana, matemática y digital.

En el caso de las pruebas de acceso a grado superior, en Andalucía se incorporan además competencias clave específicas -plurilingüe, emprendedora, en tecnología e ingeniería y en ciencias-, en función de la familia profesional del ciclo al que se desee acceder.

Para participar será necesario tener 17 años cumplidos en el año de celebración de la prueba para el acceso a grado medio o 19 años para grado superior

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 12 al 23 de enero de 2026. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud, preferentemente, por vía telemática a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Consejería. Para participar será necesario tener 17 años cumplidos en el año de celebración de la prueba para el acceso a grado medio o 19 años para grado superior.

Según ha explicado la Consejería, en ningún caso, es necesario tener el título de ESO, el título profesional básico o el título de Bachiller, ni de técnico de FP u otros estudios equivalentes dependiendo del grado. Una vez finalizada la inscripción, durante el mes de febrero de 2026 se publicará la relación de personas admitidas y su adscripción a los distintos centros sede que celebrarán la prueba.

Las pruebas se desarrollarán entre el 6 y el 30 de abril, en las fechas y horarios concretos que determine cada centro sede y que se recogerán en los listados definitivos de personas admitidas y excluidas. Para su adecuada organización, se constituirán las comisiones evaluadoras necesarias para atender toda la demanda. Los resultados definitivos se publicarán el 11 de mayo del próximo año.