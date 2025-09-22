La promesa de Pedro Sánchez de reformar el modelo de financiación sólo despierta desconfianza en la Junta de Andalucía

En la Junta de Andalucía no se creen el giro de guion ha impuesto en el debate sobre la financiación autonómica. Después de argumentar durante ... años que la reforma del modelo no se podía afrontar debido a las posiciones divergentes que mantienen las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular -que está al frente de 11 de los 17 ejecutivos autonómicos y de las dos ciudades autónomas- Pedro Sánchez anunció el pasado domingo que su Gobierno afrontará en esta legislatura este debate con la presentación de una propuesta a las autonomías. «Once años después ya toca renovar», dijo el presidente del Gobierno.

Este anuncio, realizado en un mitin celebrado en Barcelona en el marco de la 'Fiesta de la Rosa' de los socialistas catalanes, ha sido recibido con desconfianza en Andalucía, cuyo gobierno entiende que se trata de una mera promesa electoral.

Así lo considera la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, para quien el compromiso asumido por el presidente del Gobierno llega con más de seis años de retraso.

Además, para la consejera es «bastante inquietante» que este anuncio se haya realizado en Cataluña, comunidad con la que Pedro Sánchez ya ha firmado un modelo de financiación singular que le va a permitir gestionar el 100 por cien de los impuestos frente al resto de administraciones autonómicas, que solamente gestionan el 50 por ciento. «Dicha financiación singular al final es la respuesta al chantaje del independentismo que debe cumplir Sánchez si tanto él como María Jesús Montero quieren mantener los respectivos sillones».

Montero

España aseguró que el Gobierno andaluz tiene claro que aspira a un nuevo sistema de financiación. «Lo llevamos pidiendo desde que Juanma Moreno llegó al Gobierno de la Junta y también lo exigía y lo pedía la hoy ministra y entonces consejera, la señora María Jesús Montero», recordó.

Según la portavoz de la Junta, este nuevo modelo debe corregir los agravios del actual, que mantiene desde 2009 a Andalucía como una comunidad infrafinanciada, con un desequilibro de más de 1.500 millones de euros si calcula los recursos que cada autonomía recibe según su número de habitantes. «Por lo tanto -dijo España- pedimos con urgencia no solo esta reforma del sistema, sino además un fondo de compensación que nos nivele a la media mientras se produce la reforma del sistema».

En ese sentido, dijo que la Junta espera que la propuesta que presente el Ejecutivo de Sánchez sea «seria y de carácter técnico por parte del Gobierno, que no se convierta este anuncio de reforma del sistema de financiación en un mero documento de blanqueo del chantaje independentista».