Carolina España, en su escaño del Parlamento de Andalucía. Sur
Política andaluza

La promesa de Pedro Sánchez de reformar el modelo de financiación sólo despierta desconfianza en la Junta de Andalucía

Carolina España considera inquietante que el anuncio se realice desde Cataluña, comunidad que ya tiene el compromiso de un sistema singular

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:23

En la Junta de Andalucía no se creen el giro de guion ha impuesto en el debate sobre la financiación autonómica. Después de argumentar durante ... años que la reforma del modelo no se podía afrontar debido a las posiciones divergentes que mantienen las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular -que está al frente de 11 de los 17 ejecutivos autonómicos y de las dos ciudades autónomas- Pedro Sánchez anunció el pasado domingo que su Gobierno afrontará en esta legislatura este debate con la presentación de una propuesta a las autonomías. «Once años después ya toca renovar», dijo el presidente del Gobierno.

