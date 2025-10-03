La producción de aceite superará el millón de toneladas en esta campaña

La producción de aceite de oliva en Andalucía para la campaña 2025-2026 superará el millón de toneladas, según la previsión reflejada en la tradicional ... presentación del aforo celebrada ayer en el municipio jiennense de Mengíbar a la que asistió el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

En concreto, la producción del 'oro líquido' andaluz llegará a las 1.080.900 toneladas esta campaña frente a las 1.100.000 toneladas de la anterior, lo que supone una bajada del 5,5%.

Pese a ello, el consejero resaltó que la futura cosecha estará por encima, casi un 20%, de la media de las últimas cinco campañas. Con todo, hasta la finalización de la misma no se conocerá el balance definitivo de la producción, ya que como ocurrió el año pasado el dato final puede ser superior.

La previsión, de entrada, es la más alta de los últimos años y estos datos apuntan a una buena que es positivo «no sólo para Andalucía, sino para todo el país» por su influencia directa en los mercados», según Ramón Fernández-Pacheco.

«La campaña 2025-2026 viene marcada por una primavera muy lluviosa, lo que ha favorecido el desarrollo del cultivo; si bien las altas temperaturas del verano han llegado a dificultar el desarrollo de los frutos», sostuvo el consejero.

Por provincias, Jaén será la principal productora mundial con una previsión de 475.000 toneladas, casi el 44% del total de toda Andalucía, seguida de Córdoba, con 269.100 toneladas y el 24,9%. Las organizaciones agrarias valoraran con optimismo este aforo pero lo supeditaron a las condiciones meteorológicas favorables de este otoño.