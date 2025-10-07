Prisión provisional para el hombre detenido por matar a su madre en Brenes
Martes, 7 de octubre 2025, 02:00
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Lora del Río, en funciones de guardia, acordó ayer el ingreso ... en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven detenido como presunto autor de la muerte de su madre en la localidad sevillana de Brenes. Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente se le atribuye un presunto delito de homicidio. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración. Los hechos se remontan al pasado viernes, 3 de octubre, cuando la Guardia Civil detuvo en el municipio a un hombre acusado de homicidio tras confesar que había matado a su madre en el domicilio de la víctima.
