El presidente de la Diputación de Sevilla se queja de que la Junta invierte mucho en Málaga, última provincia en inversión por habitante

«No hay más que ver los presupuestos de la comunidad autónoma. Me da mucho que pensar de la verdadera intencionalidad, de por qué no ... se invierte en Sevilla y sí muchísimo en Málaga. Cuando hay tanta diferencia de inversión entre un espacio y otro, me preocupa que haya un plan». Con estas palabras, el presidente de la Diputación de Sevilla y secretario provincial del PSOE, Javier Fernández, ha vuelto a recurrir al argumento del victimismo para denunciar un presunto trato de favor del Gobierno andaluz en favor de Málaga, provincia que en los presupuestos de la Junta para 2025, es la que menos inversión recibe por habitante.

En un desayuno informativo de Europa Press, Fernández se refirió a la diferencia de trato que, en su opinión, reciben Málaga y Sevilla por parte de la Junta de Andalucía. «No hay más que ver los presupuestos de la comunidad autónoma. Me da mucho que pensar de la verdadera intencionalidad, de por qué no se invierte en Sevilla y sí muchísimo en Málaga. Cuando hay tanta diferencia de inversión entre un espacio y otro, me preocupa que haya un plan». Pese a lo afirmado por el líder socialista sevillano, si existe diferencia de trato por parte de la Junta no es en favor de Málaga, que figura en último lugar en inversión por habitante en los presupuestos autonómicos, con 289 euros por habitante, muy por debajo de lo presupuestado para Sevilla, que recibe 442 euros por habitante, y de la media (555). Sin considerar el numero de habitantes, Sevilla es la provincia que más recibe en los presupuestos autonómicos, con 871 millones de euros, muy por encima de Málaga, a la que se le destinan 514 millones. En su intervención, Fernández no explicó en que datos basa la afirmación de que Málaga es una provincia beneficiada por las inversiones de la Junta de Andalucía y reclamó «prioridad absoluta para su provincia. «No estoy diciendo que se quite a Málaga, sino que se tenga en cuenta que en Sevilla somos el 25 por ciento de la población y que necesita una prioridad absoluta por parte del Gobierno de Andalucía: veo que la tinta del bolígrafo corre más cuando en el encabezado pone otras provincias que cuando pone Sevilla». En opinión de Fernández, el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, «no defiende a Sevilla como debiera» en relación con el proyecto global de Andalucía. «Y, normalmente, en este tipo de cosas, nada es por casualidad. Siempre hay planes».

