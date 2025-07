El PP reprocha al socialismo andaluz que no se rebele frente al cupo como otras federaciones

Héctor Barbotta Sevilla Jueves, 24 de julio 2025, 18:59 Comenta Compartir

Cuando el pleno del Parlamento de Andalucía retome su actividad tras el receso de agosto, el Grupo Popular llevará a la Cámara una Proposición No ... de Ley (PNL) redactada por el Partido Socialista. Pero no por el PSOE de Andalucía, sino por los socialistas asturianos. Con esa iniciativa, el PP quiere poner en evidencia que no todas las federaciones del PSOE están manteniendo, como la andaluza, una defensa cerrada de las políticas de Pedro Sánchez y particularmente la referida a la reforma fiscal con la que se pretende ceder a Cataluña la recaudación y gestión de sus impuestos.

El texto impulsado por el PSOE y otros grupos a su izquierda en la Junta General del Principado Asturias, cámara legislativa de esa comunidad autónoma, recoge la mayor parte de los principios que el PP de Andalucía y la Junta están sosteniendo en el debate sobre la financiación autonómica. Entre ellos la necesidad de abordar cuanto antes una reforma del modelo que garantice la prestación de unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía, a partir de los principios de igualdad, equidad y solidaridad, a través de una negociación multilateral entre las comunidades autónomas que evite cualquier ruptura del régimen común de financiación. Ante el acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat, el texto reclama la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para,acordar las bases del nuevo modelo a través de una negociación multilateral. También propone rechazar la ruptura del régimen común de financiación y cualquier modelo que privilegie a unas comunidades autónomas en detrimento de otras. Sumisión El texto, impulsado por el presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, será copiado literalmente en su aspectos centrales por el Grupo Popular para someterlo a votación en la Cámara andaluza. Con esta iniciativa, el PP quiere poner en evidencia lo que considera política de sumisión a Pedro Sánchez por parte del PSOE de Andalucía cuando otras federaciones socialistas sí marcan distancias y a pesar de que algunas de las iniciativas gubernamentales, y muy especialmente la defensa del acuerdo firmado para el cupo catalán, son claramente lesivas para la comunidad. Durante la sesión de control celebrada este jueves en el Parlamento, la última del actual curso legislativo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reprochó a los socialistas andaluces que no sigan el ejemplo de sus compañeros asturianos o castellanomanchegos, que se han rebelado abiertamente contra el pacto bilateral Gobierno-Generalitat. Moreno apuntó especialmente contra la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, como «artífice y promotora del mayor ataque que se la hecho a Andalucía» y le advirtió de que debe elegir si es ministra o candidata a la presidencia de la Junta. «No se puede sorber y soplar a la vez», señaló. En lo más álgido de su reproche a los socialistas andaluces, el presidente de la Junta aseguró no entender «esta fanatización con un líder», en referencia a Pedro Sánchez, y les advirtió que todas las encuestas apuntan a que hay un declive pronunciado del PSOE a consecuencia de este seguimiento al presidente del Gobierno y que hay provincias en la que los socialistas ya luchan por mantener su condición de segunda fuerza frente a Vox. Perjuicio En relación a este partido, sin mencionarlo Moreno aseguró que la desafección hacia la política que genera lo que él considera estrategia socialista de polarizar a la sociedad y embarrar el debate público perjudica a los grandes partidos, por lo que les reclamó que se centren «en proponer y no en insultar» antes de preguntarse dónde está el socialismo andaluz y por que no siguen el ejemplo de las federaciones que sí han mostrado distancia con las cesiones de Sánchez a los nacionalistas. La sesión se cerró con el debate y la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP relativa a «injusticias y agravios con Andalucía por parte del Gobierno de España en todo lo referido al sistema de financiación autonómica». En su turno, el socialista Mario Jiménez calificó de anticatalana la iniciativa y acusó a Juanma Moreno de ser un presidente inconsistente y poco ambicioso por renunciar a desplegar todas las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía. Jiménez recordó que en 2014, cuando el actual modelo de financiación caducó, el ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro e ironizó con que la Junta debería haber acudido a la consultora que ahora se investiga para negociar ahí un nuevo sistema que favoreciera a Andalucía.

