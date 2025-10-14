Posibles lluvias esta semana en Andalucía: Aemet avisa de «chubascos ocasionales y tormentas»

El ecuador de octubre estará marcado por la llegada de posibles lluvias a Andalucía. Eso sí, de momento todo apunta a que serían chubascos «ocasionales» ... que podrían irrumpir acompañados de tormentas. La mayor probabilidad, a tenor del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrará el jueves hasta las 18.00 horas en áreas del interior de la comunidad (especialmente de Granada, Almería o Huelva).

«Esta semana estarán marcada por las precipitaciones que sigue dejando la dana 'Alice', sobre todo en el área mediterránea. De cara a la recta final llegarán al oeste del país por la influencia de una borrasca atlántica», advierte el portavoz del organismo estatal Rubén del Campo.

Los expertos coinciden en que una previsible circulación de frentes y borrascas podrían llegar a comunidades que se han quedado al margen del temporal mediterráneo de los últimos días. «Durante buena parte de la semana seguiremos con aire frío en altura sobre la península. Además, los vientos seguirán de componente marítimo en el este peninsular, por lo que, aunque pierdan intensidad, continuarán aportando humedad. Así, tanto el miércoles, como el jueves y previsiblemente también el viernes, volverán a formarse chubascos y tormentas en las regiones del este peninsular y Baleares», señalan desde Eltiempo.es.

Ampliar Probabilidad de lluvias en Andalucía este jueves hasta las 18.00 horas. Fuente: Aemet

Cara al jueves -el día en el que podría ser más acusada dicha inestabilidad en Andalucía- Aemet prevé para la región «cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar chubascos ocasionales más probables en el litoral mediterráneo durante la primera mitad del día y en las sierras orientales por la tarde, cuando podrían ir acompañados de tormentas». Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ascenso y soplarán vientos flojos a moderados de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz, con intervalos fuertes en el Estrecho.

En Málaga, la mayor posibilidad de lluvia se dará en el Valle del Guadalhorce (con porcentajes de entre el 80 y el 90% en Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Coín, Cártama o Pizarra) y en el entorno de la capital entre las 00.00 y las 12 horas. En esa franja Aemet cifra en un 75% la probabilidad de tener que abrir los paraguas el próximo jueves.