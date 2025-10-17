Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Polémica en Doñana por el deslinde en sus marismas

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

El Consejo de Participación de Doñana, la Junta de Andalucía, colectivos ecologistas y municipios del entorno rechazaron ayer la propuesta del Ministerio para la Transición ... Ecológica y el Reto Demográfico para acometer un deslinde en una zona de marismas del espacio natural. En concreto, la iniciativa del Ministerio afecta a un tramo de 118.772 metros de dichas marismas situados entre los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar que pasarán a ser considerados de dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, pasará a propiedad del Estado. El Consejo de Participación se posicionó mayoritariamente en contra de esta propuesta del Ministerio al argumentar que «no se ajusta a los criterios técnicos, científicos y de marco normativo del Parque Natural». Todos los participantes del Consejo, a excepción del propio Ministerio, rechazaron el proyecto.

