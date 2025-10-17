Polémica en Doñana por el deslinde en sus marismas

José Luis Piedra Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Consejo de Participación de Doñana, la Junta de Andalucía, colectivos ecologistas y municipios del entorno rechazaron ayer la propuesta del Ministerio para la Transición ... Ecológica y el Reto Demográfico para acometer un deslinde en una zona de marismas del espacio natural. En concreto, la iniciativa del Ministerio afecta a un tramo de 118.772 metros de dichas marismas situados entre los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar que pasarán a ser considerados de dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, pasará a propiedad del Estado. El Consejo de Participación se posicionó mayoritariamente en contra de esta propuesta del Ministerio al argumentar que «no se ajusta a los criterios técnicos, científicos y de marco normativo del Parque Natural». Todos los participantes del Consejo, a excepción del propio Ministerio, rechazaron el proyecto.

El portavoz de WWF para Doñana, Juan José Carmona, puso de relieve que se ha pedido al Ministerio que «atienda los recursos y las alegaciones presentadas, así como las que se interpondrán en los próximos días, dentro del propio proceso», con el objetivo de que suspenda el deslinde por sus errores y sus fallos a la hora de establecer criterios». Según el representante conservacionista, «el deslinde hay que realizarlo, pero debe afectar a aquellas zonas que son realmente mareales y que históricamente han sido mínimos y lo siguen siendo». Los ayuntamientos del entorno de Doñana se mostraron también contrarios a esta propuesta de deslinde ya que considera que «altera» la naturaleza de las marismas.

Temas

Parque Nacional de Doñana